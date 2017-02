Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korian eläintalon vanha osa puretaan — rakennuslupaa uudelle talolle haetaan parhaillaan Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen Korialla sijaitsevalle eläintalolle haetaan rakennuslupaa. Eläintalon huonokuntoinen vanha osa on tarkoitus purkaa kokonaan ja rakentaa tilalle uusi. Pitkään suunnitteilla olleen uudisrakennuksen piirustukset ovat valmiit. Parhaillaan odotellaan naapureiden kuulemista ja rakennuslupaa, sanoo puheenjohtaja Minna Mänttäri. — Kissoille tulee uusi tila, jossa ne voivat toipua leikkauksista ennen kuin siirtyvät kotia etsivien puolelle. Uudisrakennus ei Mänttärin mukaan juurikaan vaikuta eläintalon kissamääriin. Esimerkiksi eristystila, mihin talteen otetut kissat sijoitetaan, ei muutu. Uuden rakennuksen kustannusarvio on noin 160 000 euroa. Rahoitusta haetaan, kunhan luvat saadaan kuntoon, Mänttäri sanoo. — Olemme saaneet suunnitteluun asiantuntija-apua Pro Agrialta. Rakennustyöt aloitetaan lupien saamisen jälkeen mahdollisimman pian. Toivomme, että uusi rakennus on valmis vielä tämän vuoden puolella. Kouvolan seudun eläinyhdistykselle tuli viime vuonna ennätykselliset 545 kissaa. Läheskään kaikille ei löytynyt paikkaa Korialta, vaan kissoja sijoitettiin muiden eläinsuojeluyhdistysten hoiviin. Osalle löytyi kotihoitopaikka. Pelkästään kuluvan vuoden tammi—helmikuun aikana KSEY:n hoitoon päätyi 60 kissaa. Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistys järjesti viime syksynä kollikissojen leikkaustempauksen. Vastaavaa suunnitellaan Mänttärin mukaan myös täksi kevääksi. Lue koko uutinen:

