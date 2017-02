Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korian vanhat viljasiilot kaatuvat kevään kuluessa Hankkijan vanhan viljavaraston siilot häviävät tasaista tahtia. Siiloista on purkamatta enää muutama. Viljasiiloista löytyvästä tuhkasta puolestaan rakentuu maisemavalli rautatien ja Pioneeripuiston väliselle alueelle. — Tarkoitus on, että siilot on purettu ja maisemointi viimeistelty kevääseen mennessä. Kiirettä meillä ei enää ole. Se hävisi lupaprosessin monimutkaisuudessa, Space Supply oy:n edustaja Jyrki Heinola kertoo. Alkujaan purkutöiden ja maisemoinnin piti valmistua jo viime vuonna, mutta työt viivästyivät lupaprosessien takia. Lisäksi siiloista löytyneestä tuhkasta tuli valituksia. — Kaikki siilojen tuhka menee maisemavallin rakentamiseen. Sitä ei tarvitse viedä muualle. Naapureilta on tullut myös positiivista palautetta vanhojen siilojen purkamisesta. — Eräskin totesi, että nyt aurinko paistaa, kun se ei jää aina tornien taakse piiloon, Heinola nauraa. Kouvolan kaupungin ympäristötarkastajan Jenni Ojalan mukaan läjitetystä tuhkasta ei ole merkittävää haittaa luonnolle tai ihmisille. Syksyllä lähiojista otetuissa näytteissä ei ollut viitteitä haitta-ainepitoisuuksista. — Tuhkan ollessa pihalla varastoituna siihen muodostuu kastuessa kova kerros, jolloin se ei pöllyä tai leviä mihinkään. Tuhkasta rakennetaan kevään kuluessa maisemavalli. Vallin pohjalle tulee hdpe-muovi, jonka päälle tuhka kasataan. Tuhka peitetään silttikerroksella, jonka päälle tulee kasvukerros. Rakenne estää tuhkien huuhtoutumista luontoon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/23/Korian%20vanhat%20viljasiilot%20kaatuvat%20kev%C3%A4%C3%A4n%20kuluessa/2017221935252/4