Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupungintalon ajaton kauneus hurmaa — sisältä löytyy Kukkapuroa, Johansson-Papea ja Aarniota Kouvolan kaupungintalo täyttää ensi vuonna 50 vuotta — ja näyttää paranevan kuin viini vanhetessaan. — Useat vierailijat ihastelevat tätä rakennusta ja hämmästyvät, että rakennus on valmistunut jo 60-luvun lopulla. Talo on kestänyt hyvin aikaa, sanoo Kouvolan kaupungin viestintäpäällikkö Anne Käki. Bertel Saarnion ja Juha Leiviskän suunnittelema rakennus erottui edukseen myös kuluneella viikolla Iltalehden järjestämässä verkkoäänestyksessä, jossa se valittiin ylivoimaisesti Suomen kauneimmaksi kaupungintaloksi. Kouvolan kaupungintaloa pidetään merkittävänä uudehkon suomalaisen arkkitehtuurin taidonnäytteenä. Rakennus ja sitä ympäröivä hallintokeskus ovat mukana Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalla. Silmä ei lepää ainoastaan kaupungintalon julkisivussa, vaan talo on kaunis myös sisältä. Kouvolan matkailuopas Marja Lumppio kehottaa kävijää kiinnittämään huomiota esimerkiksi talon kalusteisiin ja valaistukseen. — Kalusteet ovat professori Yrjö Kukkapuron suunnittelemat. Hän on luonut huonekaluistaan kokonaisuuden ja suunnitellut värit. Valtuustosali on sininen, juhlasali punainen, Lumppio kertoo. Toisessa kerroksessa on muun muassa Eero Aarnion punainen Pastilli-tuoli. Talon valaisimet on suunnitellut valaisinmuotoilija Liisa Johansson-Pape. Seinillä olevat taideteokset ovat lainassa taidemuseo Poikilosta, ja ne vaihtuvat aika ajoin. Lumppion mielestä nelikerroksinen kaupungintalo on suunniteltu nerokkaasti. Ylhäältäpäin katsottuna se on neliön muotoinen. Rakennuksen keskelle jää harmittavan vähän hyödynnetty sisäpiha. — Sinne oli tiettävästi ajateltu pientä italialaistyyppistä piazzaa, jossa voisi järjestää konsertteja, kesäteatteria ja taidenäyttelyitä. Suihkulähteenkin paikka sieltä löytyy, Lumppio sanoo. Toinen toistaiseksi hyödyntämätön osa kaupungintaloa on sen takana oleva kansalaistori. Talon ikkunat ovat etelään, itään ja länteen, ja näillä sivuilla sijaitsevat myös kaupungin virastot toimistohuoneineen. Juhla- ja valtuustosalit ovat talon pohjoispuolella suojassa Salpausselänkadulta kantautuvan liikenteen ääniltä. Kaupungintalon toisen kerroksen aulatilaa peittää sininen matto, jolla otetaan arvovieraat vastaan ja järjestetään cocktail-tilaisuuksia. Kesällä suuresta ikkunasta näkyvät myös komeat kukkaistutukset ja suihkulähde, jonka veden pintaan kaupungintalon kellotorni heijastuu. Suihkulähteen edustalla on Raimo Utriaisen patsas Polvesta polveen. — Patsas on tyyliltään yhtä kevyt ja tyylikäs kuin kaupungintalokin, Lumppio sanoo. Julkisivun leveät portaat viestivät talon jykevästä arvokkuudesta. Sirot, mutta näyttävät pylväät kohottavat rakennuksen korkeuksiin. Kouvolan matkailuoppaat esittelevät tilauksesta Kouvolan kaupungintaloa. Yksi jo sovittu kierros on Kouvola-päivänä 13. toukokuuta. Kouvolan kaupungintalo Valmistunut 1968. Otettiin käyttöön saman vuoden elokuussa ensimmäisten Kouvola-päivien yhteydessä. Vihittiin virallisesti käyttöön 9. maaliskuuta 1969. Kaupungintalon julkisivun materiaali on vuodesta 2003 asti ollut portugalilaista Silver-White-graniittia. Alun perin materiaalina oli italialaista Carraran-marmoria, mutta se ei kestänyt Suomen sääoloja. Katariina Hakaniemi Lue koko uutinen:

