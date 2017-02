Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mika Forss lähti Kouvolan raveista kotiin neljä voittoa rikkaampana Kouvolan lumisateisen torstain Toto4-peli saatiin alkuun suosikkivoittajalla, kun ulkoradoilla matkannut Eurovaltikka pinnisti Antti Teivaisen kannustamana ensimmäisenä maaliin.Sama tahti jatkui seuraavassa kohteessa, jolloin voittovuorossa oli Mika Forssin ohjastama Batman Evo. Sitä oli pelattu lähdössään yli 47 prosenttia.— Saatiin keskittyä pahimman haastajan Merry Adventurerin pitämiseen ulkopuolella. Sen jälkeen oli vain pidettävä huoli siitä, ettei vauhti pääse liian hiljaiseksi, Forss valaisi hurjassa kunnossa tauolta palanneen oriin taktiikkaa.Kolmannessa osalähdössä koettiin jytky, kun Elite Of Vice paukautti loppusuoralla ohi suursuosikki Anastacia Trotista. Tämä huolimatta Elite Of Vicen lyhyestä lähtölaukasta. Sen peliosuus oli vain 0,4 prosenttia.— Hevonen lähti uudestaan kirimään viimeisessä kurvissa. Viime starteissa se on on ollut kesy, joten voitto oli minullekin yllätys, Elite Of Vicen ohjastaja-valmentaja Timo Toiviainen myönsi.Päätöskohde oli kuitenkin suosikin heiniä. Tiukka loppusuoran taistelu käytiin Axel Foleyn ja Victory Zetin välillä, ja se kääntyi jälkimmäisen eduksi.— Tässä hevosessa on jotain tyylikästä. Jos se nyt treenijakson jälkeen alkaisi nousemaan sinne tasolle, minne se kuuluu, ohjastaja Mika Forss kiitteli selänpääläistammaa.Kolmen suosikin ja yhden superyllättäjän myötä nelosrivin arvo nousi 930 euroon.Ohjastajista Ari Moilanen ajoi illan aikana kaksi voittoa, mutta Mika Forss kontrasi ja lähti kohti kotia neljä voittoa rikkaampana. Niistä viimeinen tuli troikkalähdössä, jossa voiton vei kouvolalaisen Team Parkkonen Ky:n omistama Sunrise Racyfree. Lisäksi Forss ajoi yhden toisen ja yhden kolmannen sijan. Lue koko uutinen:

