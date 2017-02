Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ukulelebuumi nousee myös Kouvolassa — musiikkiopisto järjestää muskarin aikuisille Pohjois-Kymen musiikkiopisto ilmoitti taannoin aloittavansa musiikkiopistoryhmän, jonka soittimena on ukulele. Ei mennyt kuin vähän toista hetkeä, kun opistolle alkoi kantautua viestejä, että myös aikuiset haluavat oman ryhmänsä. Mikäpä siinä, musiikkiopistolla tuumittiin. Maaliskuussa Kouvolassa alkaa aikuisten ukulelemuskari. Sen vetäjä on Simo Helkala, joka tähän saakka on opettanut opistolla akustisen ja sähkökitaran soittoa. Kouvolan muskari on osa valtakunnallista buumia. Muutamassa vuodessa ukulelesta on tullut kuuma muotisoitin. Helsingin Sanomat kirjoitti tammikuussa, että tätä menoa ukulele uhkaa syrjäyttää nokkahuilun koulusoittimena. Buumin on pannut merkille myös Juha Tynninen Kouvolan Musiikista. — Ukulelea menee paljon, ja ostajien ikähaitari on todella iso, hän sanoo. Helkala ei ihmettele ukulelen suosiota. Soitin on sympaattinen ja pieni, ja sitä on helppo oppia soittamaan — niin helppo, että Helkala uskaltaa antaa muskariin tuleville sanallisen takuun. — Vaikka et osaisi valmiiksi edes alkeita, opit varmasti komppaamaan ainakin kolmea pop-biisiä ja lauleskelemaan siinä mukana. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Aikuisten ukulelemuskari 9.3. alkaen torstaisin kello 19—19.45. 10 opetuskertaa. Lukukausimaksu 75 euroa. Pohjois-Kymen musiikkiopiston luentosali 2, Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo. Ilmoittautumiset maiju.teitto@pkmo.fi, p. 045 265 2508. Lue koko uutinen:

