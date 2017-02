Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eero Hirvonen taisteli pitkään yhdistetyn mitalista – Saksaan meni lopulta neloisvoitto Saksalainen Johannes Rydzek voitti yhdistetyn MM-kultaa Lahdessa perjantaina. Mäkiosuuden jälkeen kärjessä ollut Saksan Eric Frenzel otti hopeaa. Myös sijat kolme ja neljä menivät Saksaan: Björn Kircheisenille pronssia ja Fabian Riesslelle neljäs sija. Pronssista tuli usean hiihtäjän kamppailu, jossa pitkään oli mukana myös Eero Hirvonen. Hän sijoittui lopulta yhdeksänneksi. Eroa pronssiin jäi 15 sekuntia. Mäessä epäonnistunut Ilkka Herola nousi kahdenneksitoista. Leevi Mutro oli 31. ja Arttu Mäkiaho 38:s. Myös mäkiosuus sujui saksalaiskomennossa. Frenzel otti kärkipaikan ja Rydzek sijoittui toiseksi. Molemmat hyppäsivät 99 metriä, mutta Frenzel pääsee ladulle 14 sekuntia ennen maanmiestään. Suomalaisista paras oli Hirvonen. 95 metrin hyppy toi seitsemännen sijan. Eroa kisassa kolmantena olevaan Viron Kristjan Ilvekseen on vain yhdeksän sekuntia. Ilkka Herola epäonnistui: hyppy kantoi 90 metriä ja eroa kärkeen on jo 1.15. Sijoitus mäkiosuuden jälkeen on 27:s. Hannu Mannisen sijaan kisaan päässyt Arttu Mäkiaho oli 32. (89 metriä) ja eroa kärkeen 1.28. Leevi Mutru oli 35. (90 metriä) ja eroa Frenzeliin 1.32. Lue Helsingin Sanomien juttu aiheesta täältä. Lue koko uutinen:

