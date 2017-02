Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hevosväki on puhunut: Kouvolassa on Suomen paras tallikahvila Hevosurheilu-lehden tallikahvioäänestyksessä ylivoimaisesti eniten ääniä keräsi Kouvolan raviradan Lounaskahvila Paalupaikka. Ystävällinen asiakaspalvelu, hyvä sijainti ja maittavat murkinat. Näistä verkkoäänestäjät kiittelivät kahvilan pitäjiä. — Sehän tuntuu mahtavalle, sanoo Jussi Pilli-Sihvola, toinen lounaskahvilan yrittäjistä. Hän pitänyt lounaskahvilaa Kouvolassa yhdessä Tarja-vaimonsa kanssa kahdeksan vuotta. Asiakaskunta on sinä aikana tullut tutuksi. Uskollisimmat kävijät tulevat Pohjois-Suomesta asti. — Aika on kulunut kuin siivillä. Asiakkaat ovat äärettömän mukavia, Pilli-Sihvola kehuu. Yrittäjän mukaan lounaskahvilan linja on pidetty alusta lähtien suoraviivaisena. Lounaaksi tarjolla on perinteistä, suomalaista ruokaa. Pilli-Sihvolan mukaan he toki seuraavat uusimpia ruokatrendejä, mutta harvemmin ne syrjäyttävät perusruokaa. Lounaskahvilaa pitäjien päivät venyvät välillä pitkiksi. Erityisen kiireisiä ovat ravipäivät. — Eilen torstaina lopetimme ravipäivän kello 22 ja tänään olimme aamulla paikalla kello 6.30. Lue koko uutinen:

