Kouvolan Sanomat: Koululaiset talvilomalle Kouvolassa — nuorisotilat ja liikuntapaikat ottavat kopin Kouvolan seudun koululaiset pääsevät tämän päivän jälkeen ansaitulle talvilomalle. Viikon mittaisella tauolla ehtii paljon — myös levätä. Koko lomaa ei ehkä kuitenkaan kannata viettää yöpuvussa erinäisten ruutujen ääressä. Lähes kaikilla kaupungin nuorisotiloilla on ensi viikolla poikkeuksellisia aukioloaikoja ja ohjelmaa. Esimerkiksi Haanojan Haalilla on lomaviikon tiistaina mäenlaskukisa, ja torstaina keilataan. Myllykosken nuokkarilla on maanantaina luistelua ja tiistaina ulkoilua ja kokkailua. Keskiviikkona Inkeroisten ja Myllykosken nuokkarit tekevät yhteisen retken Mielakkaan. Kaipiaisten nuokkarilla on tiistaina yönuokkari ja lanit. Myös pääkirjaston kellarissa sijaitsevassa Mediamajassa on yönuokkari. Se on torstaina, ja se on tarkoitettu 13—17-vuotiaille. Pienempiä koululaisia saattavat kiinnostaa Kuusankosken urheilutalossa ja Valkealatalossa maanantaina ja Korian monitoimitalossa tiistaina järjestettävät sisäseikkailutapahtumat. Tiistaina on Kouvolan jäähallissa ja keskiviikkona Kuusankosken jäähallissa erityisesti hiihtolomalaisille tarkoitettua ohjelmaa. Dinosaurus Kääkin järjestämissä kisailuissa voi voittaa pikku palkintoja. Kouvolan Kiipeilykerho Kiila kiipeilyttää hiihtolomalaisia keskiviikkona Valkealatalon kiipeilyseinällä. Mukaan mahtuu 16 ensimmäistä Hellewi-ohjelman kautta ilmoittautunutta. Torstaina Valkealatalon uimahallissa on vesidisko. Talvilomaviikolla on lähes kymmenen yleisöluisteluvuoroa eri jäähalleissa, osa mailan kanssa, osa ilman. Jaalan palloiluhallissa on perheliikuntavuoroja lauantaisin ja sunnuntaisin. Ilmaisia, kaikille avoimia liikuntavuoroja on myös Saviniemen palloiluhallissa ja Sami Hyypiä -areenalla. Viimeksi mainitussa on tavattavissa asiantuntijakin, liikunnanohjaaja Heidi Haapiainen. Mielakan rinnekeskus on avoinna joka päivä. Kiitos tuoreeltaan sataneen lumen, eri puolilla kaupunkia sijaitsevilla kuntoradoilla alkaa olla hyvät edellytykset maastohiihtoon. Lomalla voi ehkä tehdä pienen etelänmatkan — Kotkaan. Merikeskus Vellamossa on tiistaina opastus lapsille. Toiminnallisella opastuksella seurataan Laivakoira Vellun jättämiä tassunjälkiä Suomen merimuseon päänäyttelyssä. Vajaan tunnin pituista kierrosta suositellaan 6—10-vuotiaille lapsille. Lue koko uutinen:

