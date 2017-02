Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntouttava sairaala aluksi Poksiin Uusin käänne Kymenlaakson terveyspalvelujen suunnittelussa on Kouvolaan perustettava kuntouttava sairaala. Hyvinvointipalvelujen johtajan Arja Kummun mukaan kuntouttava sairaala sijoittuisi ensin Pohjois-Kymen sairaalan nykyisiin tiloihin, mutta Ratamo-keskuksen valmistuttua Kotiharjuun kuntoutus saa tilat sinne. Kouvolan kaupunginhallitus edellyttää, että maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmaa tarkennetaan niin, että muistetaan Pohjois-Kymen sairaalan profiloituminen maakunnan kuntouttavaksi sairaalaksi. Kuntoutuksen keskittäminen on kompensaatiota siihen, että leikkaustoiminta loppuu Sairaalanmäellä. Muutos on otettava huomioon myös Ratamo-keskuksen tilojen suunnittelussa. Kuntouttavaan sairaalaan tulee potilaita erikoissairaanhoidosta silloin, kun tarve erikoissairaanhoitoon päättyy, mutta potilas ei ole valmis kotiutumaan. Kuntoutusjaksolla tehdään arvio, miten potilas selviää kotona vai tarvitseeko hän ehkä hoivakotipaikan. Nämä potilaat ovat usein vanhuksia, mutta myös nuoremmat tarvitsevat kuntoutusta esimerkiksi tapaturman jälkeen. Tällä hetkellä kuntoutusta annetaan monessa paikassa. Kuntoutuksen osaamisen kokoaminen yhteen paikkaan on Arja Kummun mielestä hyvä asia. Poliklinikoita lähes entinen määrä Maakunnan sote-suunnitelman edetessä Ratamo-keskuksen tilatarve on pienentynyt 42 000 neliöstä 26 000 neliöön. Investoinnin arvoksi on laskettu 62 miljoonaa euroa. Vuodepaikkoja sinne tulee 115 ja erikoissairaanhoidon eri alojen päivällä toimivia poliklinikoita tulee suunnilleen sama määrä kuin Poksissa on tällä hetkellä. Merkittävin muutos aiempaan suunnitelmaan on se, että leikkaustoiminta ja kirurgian osastohoito päättyvät Kouvolassa. Investoinneista päätös toukokuussa Erikoissairaanhoidon ja poliklinikoiden työnjako on jo sovittu Carean hallituksessa ja maakunnan sote-projektiryhmässä. Kouvola kaupunginhallitus edellyttää, että tulevassa valmistelussa huomioidaan kuntoutussairaalan lisäksi akuuttilääketieteen toteuttaminen Pohjois-Kymen sairaalassa ja myöhemmin tulevassa Ratamossa. Kaupungin ja Carean edustajat työstävät seuraavaksi keskussairaalainvestoinnin ja Ratamo-investoinnin alustavaa tilasuunnitelmaa ja mallihuoneita. Näistä tehdään sosiaali- ja terveysministeriöön yhteinen investointihakemus, joka vielä pitää hyväksyttää Kouvolan kaupunginhallituksessa. Poikkeuslupa investointien toteuttamiseen on odotettavissa toukokuussa 2017. Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli tarkennuksia Kymenlaakson sote-palvelujen tuottamisen periaatteisiin viime tiistaina. Kokouksessa käsitellyt asiaa koskevat liitteet julistettiin salaisiksi. Lue koko uutinen:

