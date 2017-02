Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miss Kouvola Janna Siekkinen haluaa olla myös Miss Rock Viime kesänä Miss Kouvolaksi valittu Janna Siekkinen, 22, tavoittelee semifinaalipaikkaa Miss Rock -kilpailussa. Alkukilpailussa on mukana 30 ehdokasta, joista 15 parasta valitaan maaliskuussa pidettävään semifinaaliin tekstiviestiäänestyksen perusteella. Miss Kouvola -kilpailuun Siekkinen osallistui puhtaasti kokeilumielessä. Miss Rock -kilpailua hän oli miettinyt jo aikaisemmin, mutta nyt kilpailun luonne kiehtoo aivan uudella tavalla. — Katsotaan nyt tämäkin kortti. Tässä kisassa voi olla oma itseni. Ei tarvitse esittää mitään, mitä ei ole. Janna Siekkisellä on toistakymmentä tatuointia, joten hän ei miellä itseään tavanomaiseksi malli- tai missiehdokkaaksi. Rockiin tatuoinnit kuitenkin kuuluvat hänen mielestään hyvin. — Otin ensimmäisen tatuoinnin 15-vuotiaana. Isäni on tatuointiyrittäjä, ja hän on ne kaikki hakannut. Siekkisen tavoitteena on, että parin vuoden sisällä oikea käsi olisi kokonaan tatuointien peitossa. — Olen ollut niistä kiinnostunut pienestä pitäen varmaan siksi, että iskä tekee niitä. Siekkinen pitää vahvuutenaan Miss Rock -kilpailussa myös luonnettaan. — Olen aika räväkkä persoonallisuus. Sellainen hulivili-impulsiivinen. Paljon pitää mennä ja tehdä kaikenlaista. Hänestä rock on asenne, ei pelkästään musiikkitermi. Asenne näkyy ihmisestä myös pukeutumisen kautta. — Olen itse aikamoinen kameleontti. Pukeudun fiiliksen mukaan. Vaatekaapissa on tosin paljon mustaa. Miss Rock -kandidaatteja voi äänestää maksullisella tekstiviestillä helmikuun viimeiseen päivään asti. Ohjeet löytyvät sivulta www.missrock.fi. Lue koko uutinen:

