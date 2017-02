Uutinen

Kouvolan Sanomat: Onko Kouvola hyvä vai huono paikka asua? Nuorten mielestä arki on Kouvolassa varsin hyvää Kun Kouvolan kaupungin nuorisotoimi kysyi nuorten mielipidettä kaupungista, suurin osa oli arkeensa tyytyväisiä. Kouvolan Sanomien haastattelemat nuoret ovat samaa mieltä, mutta harmittelevat opiskelumahdollisuuksien vähyyttä. Kouvola selvitti yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa, mitä mieltä kouvolalaiset nuoret ovat kaupungista ja elämästään täällä. Nuorisotoimen työntekijät haastattelivat viime syksynä satunnaisotannalla 104 iältään 13—26-vuotiasta nuorta. Vastausten yleistunnelma oli hyvin positiivinen. Vastaajista peräti 96 prosenttia piti omaa arkeaan pääosin mielekkäänä. Samaa mieltä ovat perjantai-iltapäivänä keskustasta yhytetyt kouvolalaisnuoret. — Periaatteessa olen siihen [arkeen] ihan tyytyväinen. On näitä betonihelvetti-juttuja, tämä ei ole kauhean nätti paikka asua, mutta voisi tämä olla paljon pahempikin. Täällä on aika paljon harrastusmahdollisuuksia, on iso jäähalli ja pesäpallostadion sen vieressä plussaa. KooKookin pärjää kohtalaisen hyvin, sanoo 15-vuotias Katri Laitonen. Harrastusmahdollisuuksia kehuu myös 18-vuotias Saul Järvinen. — Koko kaupungissa on mahdollista harrastaa laajasti kaikkea mahdollista, kunhan osaa vähän etsiä. Itse harrastan keilailua, golfia ja musiikkia. Kaupungin tutkimuksessa monet haaveilivat myös tulevaisuudesta nimenomaan Kouvolassa asuen. Siinä syntyy ero iltapäivällä haastateltuihin nuoriin. — Koska täällä ei ole yliopistoa, en näe, että tämä olisi paikka, jossa voisin asua. Toisaalta on niin paljon sellaisia, jotka sanovat, etteivät ikinä tule takaisin, mutta jotka kuitenkin palaavat, sanoo Myllykoskella asuva 20-vuotias Marika Koskinen. Tutkimuksessa hyvän arjen tekijöinä korostuivat perhe, kaverit ja seurustelusuhteet. Myös terveys vaikutti tyytyväisyyteen. — Vastauksista välittyi tarve kokea yhteisöllisyyttä erityisesti oman alueen nuorten kesken, kuvailee tulokset analysoinut Virva Korpinen Xamkista. Kehittämistä kaipaavat asiat jaettiin tutkimuksessa neljään: yhteisöllisyyttä lisääviin, yksilöllistä hyvinvointia lisääviin, alueen elinvoimaisuutta edistäviin ja eriarvoisuutta vähentäviin asioihin. Ongelmaksi koettiin esimerkiksi se, että kaupungin laidoilla asuville palvelut ja harrastukset ovat hankalammin tavoitettavissa kuin keskustassa asuville — toisin sanoen se, että eri alueilla asuvilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää eri palveluita. Lue koko uutinen:

