Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Lapua-ottelu kuuluu Kouvoilla sarjaan ”pakkovoitot” Kouvot taistelee tiukasti pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon. Kouvolalaisten loppuohjelma on äärimmäisen haasteellinen, ja Lapua-ottelu kuuluukin sarjaan ”pakkovoitot”. Pieti Poikolan porukka kohtaa viimeisten yhdeksän kierroksen aikana Korisliigan kärkiryhmästä kahdesti Joensuun Katajan, kahdesti Salon Vilppaan, kerran Seagullsin Espoossa ja Karhun Kauhajoella. Näiden lisäksi pakkovoitto-osastolle nimetään kotimatsit BC Nokiaa ja Korihaita vastaan. Kouvot on voittanut viidestä viime pelistään vain Korihait. Lapuan Kobrat hävisi marraskuun lopulla Kouvoille Mansikka-aholla 98—92. Lapualla Kobrat on päihittänyt Kouvot jo kahdesti. Viime ottelussaan lapualaiset kaatoivat Pyrinnön 91—82. Kouvojen päävalmentajan Pieti Poikolan mukaan kouvolalaisilla on takanaan hyvä ja ehjä harjoitusviikko. — Salissa on ollut mukavasti energiaa, varsinkin kun olemme saaneet kaikki toipilaat taas mukaan. James Sinclairin liittyminen harjoitusvahvuuteen on näkynyt myös positiivisesti. — Olemme keskittyneet puolustustoteutuksessa muutamaan perusasiaan, joissa toivottavasti näemme edistystä. Siellä päässä meidän on pystyttävä huomattavaan parannukseen, mikäli mielimme vielä horjuttamaan kärkijoukkueita. Poikola mukaan Lapua on hyvä mittari Kouvojen puolustukselle. — Se on kookas joukkue ja erinomainen kokoonpano kokemusta ja lahjakkuutta. Odotan meiltä energistä ja hyvää taisteluilmettä, mikä toivottavasti riittää täyteen pistepottiin kotiparketillamme. Kuinka käy? Kouvot iskee Kobrien kimppuun suosikkina. Lapuan koko saattaa tuottaa pientä vaivaa kotijoukkueen puolustukselle, mutta Kouvot ottaa pakkopisteet lukemin 93—84. Kouvot—Kobrat, Korisliigaa tänään perjantaina kello 18.30 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

