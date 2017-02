Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rekka tukkii liikennettä Kausalassa Kausalassa ABC liikennemyymälän kohdalla tie on poikki. Yhdistelmäajoneuvo on jäänyt jumiin liikenneympyrään. Silminnäkijöiden mukaan jonoja on alkanut kertyä jo kumpaankin suuntaan valtatie 12:lla Kausalan kohdalla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/24/Rekka%20tukkii%20liikennett%C3%A4%20Kausalassa/2017221943712/4