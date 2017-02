Uutinen

Kouvolan Sanomat: Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät alkoivat tyky-päivällä Repoveden 17. ulkoilu- ja elämyspäivät alkoivat perjantaina työpaikoille ja -yhteisöille tarkoitetulla päivällä. Tapahtumaan osallistui reilut 200 henkeä eri puolilta Kouvolaa. Kouvolan verotoimistossa työskentelevät Anne Pekkanen, Arja Suhonen ja Piia Karhula tulivat elämyspäiville hiihtämään. — Olemme toista kertaa Repoveden tapahtumassa. Verotoimisto järjestää tyky-päiviä säännöllisesti, Arja Suhonen kertoo. Kolmikon mukaan tyky-päivistä on hyötyä, sillä ne luovat yhteishenkeä työpaikalle. — Mekin olemme kaikki eri ryhmistä, mutta nyt olemme kolmestaan ladulla. Tyky-päivä virkistää ja luo yhteisöllisyyttä, Anne Pekkanen sanoo. Kouvolan kaupungin rakennuspalveluissa työskentelevä Hannes Heikkinen otti oman fat bike -pyörän mukaan tyky-päivän viettoon. Talvilajeihin suunnitellulla leveärenkaisella pyörällä pääsee vaikka hankea pitkin. — Pyöräily on oma lajini. Olemme käyneet porukalla jo pari kävelylenkkiä. Välillä olen polkenut omaa tahtia, välillä mennyt jalkaisin liikkeellä olleen kaveriporukan tahdissa. Heikkinen on työskennellyt vasta hetken aikaa Kouvolan kaupungilla. Hän on Repoveden ulkoilupäivillä ensimmäistä kertaa. — Tapahtuma on mielestäni hieno. Toivottavasti kaikki ymmärtävät hyödyntää tilaisuutta. Kouvolan kaupungin hyvinvointipalveluissa työskentelevät Päivi Teräväinen, Anita Nikkanen ja Riitta Vuorinen kävelivät Kinansaaren lenkin. — Aiomme vielä jatkaa kävelyä, kun kerran olemme lähteneet ulkoilemaan, Anita Nikkanen kertoo. Kolmikon mukaan Kouvolan kaupunki järjestää säännöllisesti yhden tyky-päivän vuodessa. Sen lisäksi eri osastoilla saattaa olla omia päiviään. — Uskon, että tästä on työyhteisölle hyötyä. Tänään ei ole suoritettu, vaan on nautittu ja kävelty rauhassa, Päivi Teräväinen toteaa. Kuusankosken seurakunnan diakonissa Sirkku Nivala kävi perjantaina kolmasti avannossa. Aikaisemmin hän hiihti 13 kilometrin lenkin. — Ilmakin on huikean hyvä. Tästä parempaa tyky-päivää ei voi toivoa. Nivalan mukaan tyky-päivän hyödyt näkyvät yksilössä ja yhteisössä. — Tämä auttaa omaa jaksamista. Samalla se luo myös työhyvinvointia, kun tuo omaa jaksamistaan työyhteisöön. Lue koko uutinen:

