Uutinen

Kouvolan Sanomat: Risunjemmaaja-videon takia kiusattu kouvolalaismies joutui sairaalaan – ei poistunut kotoaan kymmeneen päivään Sosiaalisessa mediassa Risumieheksi nimetty kouvolalainen 72-vuotias mies joutui torstaina sairaalaan. Hänen läheinen sukulaisensa otti yhteyttä Kouvolan Sanomiin ja kertoi miehen terveyden heikentyneen selvästi viime kuukausina. Sukulainen arvelee, että taustalla on kiusaaminen ja häirintä, jota mies on joutunut kokemaan Raivokas risunjemmaaja -videon julkaisun jälkeen. Youtubessa julkaistu video on kuvattu Kouvolassa lenkkipolulla kesäkuussa 2016. — Ennen torstaita hän ei ollut poistunut asunnostaan kymmeneen päivään. Hänen kuntonsa on mennyt hirveästi alaspäin siitä risuhommasta lähtien, videolla esiintyvän miehen sukulainen sanoo. Sukulaisen mukaan miehen ollut viime kuukausina vaikea liikkua julkisilla paikoilla ilman, että joku on tullut vinoilemaan. Mies on kuulemma lopettanut entisissä vakiruokapaikoissaan käymisen kokonaan. Hänen ikkunansa takana on käyty huutelemassa ja auton tuulilasiin sekä postilaatikkoon on jätetty vihaviestejä. — Viimeisin niitti oli se, kun noin kymmenvuotiaat lapset alkoivat kysellä, että "Etkös sinä Risumies olekaan linnassa?". Hänet hyvin tuntevat ihmiset ovat tarkkailleet tilannetta huolissaan. Kiistellyllä Youtube-videolla kuvaaja yhyttää nyt sairaalaan joutuneen miehen, kun tämä on tuomassa puutarhajätettä polun varteen pakettiautolla. Seuraa kiivas keskustelu, jonka aikana risukuorman tuoja sanoo kuvaajalle: ”Minun tekisi mieli ampua sinut”. Syyttäjä on nostanut syytteen riidan kumpaakin osapuolta vastaan. Tapausta käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa. Jutun julkaisuun kysyttiin lupa sairaalaan joutuneelta mieheltä ja hänen sukulaiseltaan. Tarkempia kommentteja mieheltä ei tämän heikon terveydentilan takia saatu. Jutussa ei käytetä henkilöiden nimiä, koska oikeusprosessi on kesken. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/24/Risunjemmaaja-videon%20takia%20kiusattu%20kouvolalaismies%20joutui%20sairaalaan%20%E2%80%93%20ei%20poistunut%20kotoaan%20kymmeneen%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n/2017221945513/4