Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starboxin herkkuvinkit viikonloppuun: rahkalettuja, kinuskikastiketta ja gluteenittomia laskiaispullia Starbox.fi:n bloggaajat kertovat taas parhaat vinkkinsä viikonloppuun. Sparkling Friends -blogin Heidi ja Raisa innostavat bloginsa lukijoita ottamaan leivontaan mukaan marjoja, joita monella on vielä keväällä pakkanen pullollaan. Blogissa kerrotaan ohje helppoon kinuskikastikkeeseen, jota voi kaataa pakkasesta poimittujen marjojen päälle. Ohjeen helppoon kinuskikastikkeeseen löydät täältä. Kinuskikastiketta ei tarvitse herkutella pois saman tien, sillä se säilyy jääkaapissa viikon verran. WillaSarkko-blogissa valmistuu viikonlopuksi gluteenittomia laskiaispullia. Nämä pullat ovat rakenteeltaan ja maultaan aivan kuten ”oikeat” pullat, vaikka gluteenittomia ovatkin. WillaSarkko-blogissa neuvotaan ohje myös laktoosittomien pullien tekoon. Ohjeen gluteenittomista pullista voit lukea täältä. Niin paljon, että riittää -blogin Anni on leiponut kolmen ainesosan rahkalettuja. Näiden lettujen tekoon tarvitaan vain rahkaa, kananmunia sekä vehnäjauhoja. Lue tarkemmat ohjeet Annin blogista täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

