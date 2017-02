Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suureksi kasvanut Neville etsii jatkajaa — ”Yrityksen koko voi pelottaa ostajia” Ravintola Nevillen yrittäjät Marita ja Ilpo Vilenius etsivät paraikaa yrityksen ravintolaliiketoiminnalle jatkajaa. Marita Vilenius sanoo, että 25 vuotta vanhan yrityksen jatkajan löytymiselle ei ole tulipalokiirettä. — Yritys on ollut menestyvä kaikki nämä vuodet. Se on tuonut meille elannon, ja kaikki velvoitteet on hoidettu. Ravintola-alan yritykseksi Neville on keskimääräistä isompi. Se voi ehkä pelottaa mahdollisia ostajia, hän sanoo. Nevillen liikevaihto on vajaat 900 000 euroa, kun ravintoloiden keskimääräinen liikevaihto on Suomessa noin 300 000 euroa. Yrityksen omistajina ovat olleet myös yrittäjien pojat, Markku ja Jussi Vilenius. — Poikien kanssa on keskusteltu, ja he eivät ole jatkamassa yritystä. Emmekä jatkamista heiltä edellytäkään, Marita Vilenius sanoo. Hän jatkaa, että sukupolvenvaihdokseen liittyvät omat riskinsä. Kun vanha polvi luopuu yrityksestään, kaikkia lankoja ei haluta välttämättä antaakaan nuorelle polvelle. — Voi käydä niin, ettei kukaan sano viimeistä sanaa. Kun perheestä ei jatkajaa löytynyt, Nevillen yrittäjät lähestyivät yrityskauppojen välittäjää. Nyt ammattilainen kartoittaa mahdollisia ostajia. — Olemme onneksi terveitä, ja työnteko on edelleen mukavaa. Olemme tässä niin pitkään kuin on tarve. Tällainen terve yritys löytää varmasti jatkajan, Vilenius sanoo. Lue koko uutinen:

