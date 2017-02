Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toijala loppukaudeksi Romanian liigan BC Steauan valmentajaksi Koripalloliiton valmennuksen johtajana viime heinäkuusta asti toiminut Jukka Toijala, 44, siirtyy Romanian liigan kakkossijalla majailevan Steaua CSM Bukarestin päävalmentajaksi. Koripalloliiton ja Lohjan Kisakallion Urheiluopiston valmennuskeskuksen tehtävistä virkavapaalle lähtevän Toijalan sopimus Steauan kanssa kattaa tulevat kolme kuukautta. — BC Steaua irtisanoi edellisen päävalmentajansa maanantaina ja sain pari päivää myöhemmin kuulla olevani niiden viiden henkilön joukossa, joista joukkue etsii uutta päävalmentajaa, Toijala kertoo Koripalloliiton tiedotteessa. Keskiviikkona seura ilmoitti valinneensa Toijalan päävalmentajakseen. Romanian liigassa Steaua on voittanut pelaamastaan 19 ottelusta 14 ja on liigan kakkossijalla kolme ottelua enemmän voittaneen Cluj Napocan vanavedessä. Joukkueen otteet Romanian cupissa ja FIBA Europe Cupissa eivät kuitenkaan tyydyttäneet seurajohtoa, ja siksi edellinen valmentaja sai lähteä. — Olen sen verran katsonut joukkueen otteluita tallenteilta, että näen Steauan olevan oikein hyvä hyökkäyspään jengi ja potentiaalinen puolustuspäässäkin, Toijala luonnehtii. Steaua on perinteikäs seura, mutta sen edellisestä Romanian mestaruudestaan tulee keväällä kuluneeksi 26 vuotta. Oman pelaajauransa aikana Toijala edusti Kouvoja ja Joensuun Katajaa kahdentoista kauden ajan. Hän valmensi Korisliigassa Kouvoja ja joensuulaista Kataja Basketia yhdeksän vuoden ajan. — Olin vuosien ajan hakenut erilaisia mahdollisuuksia päästä kotimaan rajojen ulkopuolelle valmentamaan ja monen ”läheltä piti” -tilanteen jälkeen olin henkisesti valmistautunut siihen, että se juna jo meni minun kohdallani, Toijala pohdiskelee. Toijalan tulikoe Steauan peräsimessä on maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna ylemmän jatkosarjan avausottelussa. Romanian liigan ylemmässä jatkosarjassa pelaa runkosarjan kuusi parasta joukkuetta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/24/Toijala%20loppukaudeksi%20Romanian%20liigan%20BC%20Steauan%20valmentajaksi/2017221945822/4