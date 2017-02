Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tom of Finland on ohjaajan mukaan elokuva suomalaisesta sankarista Touko Laaksosen tarina ja rohkea elämänasenne olivat ohjaaja Dome Karukoskelle elämys. Ne hän halusi jakaa elokuvallaan Tom of Finland. — Juhlimme tällä elokuvalla suomalaista sankaria. Kaveria, joka lähti Kaarinasta ja muutti maailmaa. Tämän voi katsoa sellainenkin, joka ei ole hänen piirrostensa fani, Karukoski sanoo. Taiteellaan Laaksonen muutti kuvaa miehen seksuaalisuudesta. Nyt samaa kuvastoa on esimerkiksi mainoksissa, ja sehän sopii mainospiirtäjänäkin työskennelleen Laaksosen perinnöksi hyvin. Perintö ei jäänyt siihen. Laaksonen vapautti suuret joukot homomiehiä elämään omannäköistään elämää. Elokuvasta ajateltiin alun perin tehdä englanninkielinen, mutta viiden vuoden aikana käsikirjoitus muuttui monta kymmentä kertaa. Amerikan-jaksot ja henkilögalleria tiivistyivät, ja lopputulos on kertomus suomalaisesta taiteilijasta. Karukoski pyrki tekemään kansainväliset mitat täyttävän teoksen. Budjetti oli poikkeuksellisen suuri, neljä miljoonaa euroa. Elokuva on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Yhteistyökumppani, ihmisoikeusjärjestö Amnesty International iloitsi siitä, että Suomessa voi tehdä tällaisen elokuvan suurelle yleisölle. Rahoitus järjestyi hyvin Suomesta ja Ruotsista. Yllättävä takapakki tuli Saksasta rahoittajalta, joka on ollut tunnettu ennakkoluulottomuudestaan. — Rahoittajista 90 prosenttia sanoi innostuneesti kyllä, Karukoski selventää. Sodanjälkeisessä Suomessa homoseksuaalisuus oli lain mukaan rikos. Laki kumottiin 1971, mutta samalla tuli voimaan säädös, joka edelleen rajoitti homoseksuaalisuudesta keskustelemista julkisuudessa. Se kumottiin vasta kahdeksan vuotta Laaksosen kuoleman jälkeen eli vuonna 1999. Laaksonen joutui salaamaan paitsi yksityiselämäänsä myös homoeroottisen taiteensa. — Salailu voi myös panna mielikuvituksen liikkeelle. Hän siirsi kuviinsa kaiken sen, mitä ei voinut ilmaista muuten, pääroolin näyttelevä Pekka Strang miettii. Strangin mielestä seksuaalisuus ei ollut Laaksoselle kovin iso juttu. — En tiedä, kokiko hän edes salailevansa. Ja Amerikassa, jossa hän vietti paljon aikaa, ongelmaa ei ollut. Strangista oli hienoa kohdata kuvauksissa eri maiden homoyhteisöjä. — Opin heiltä paljon ystävyydestä. Viidenkään vuoden tutkimuksilla elokuvantekijät eivät saaneet selville kaikkea tästä melko epäsuomalaisesta, keikarimaisestakin persoonasta. Yksi lähde olivat sotapäiväkirjat, joita Laaksonen piti vuoteen 1943. Sota jätti taiteilijaan pysyvän jäljen, mutta hän käänsi sen positiiviseksi. — Laaksonen piirsi kuolemaa elämäksi, Karukoski kuvailee. Tom of Finland elokuvateattereissa 24.2. Lue koko uutinen:

