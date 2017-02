Uutinen

Kouvolan Sanomat: Traktorimiehen harrastuksena lumityöt — ”50 vuotta tehtiin töitä ihan oikeastikin” Keskiviikon ja torstain lumimyräkän jäljissä riitti siivoamista kaupungin ja valtion teillä, mutta myös yksityisalueilla. Kaitilankadun varrella sijaitsevan Kuljetus V. Ahosen pihalla lunta kasaili torstai-iltapäivänä Jukka Ahonen, jolle tällaiset urakat ovat nykyisin enää harrastus. Vuoden 1970 Michigan AWS 65 -traktori murisi kuin nuorempikin yksilö ja sai Ahoselta vuolaat kiitokset. — Tämä on tähän hommaan maailman paras. On 4-pyöräohjaus, näkee sivuille joka suuntaan. Kauhakulmatkin näkee. Lumiurakointi on Ahoselle tuttua, sillä hän ehti tehdä sitä työmielessä laskujensa mukaan viitisenkymmentä vuotta. Torstaina Ahonen lähti lumitöihin, kun lunta oli kertynyt sen verran, että yrityksen pihalla liikkuminen alkoi muuten olla vaikeaa. Ansaintamielessä hän lopetti urakoinnin kun Myllykosken tehdas suljettiin. Sitä ennen oli mennyt jo Voikkaa ja muutama muukin paperitehdas eri puolilla Suomea. Kymi-yhtiö oli aikanaan iso työllistäjä, mutta muitakin oli. — Joskus tehtiin yöllä, joskus päivällä. Kirkon pihoja ajettiin niin pääsiäis- kuin jouluaamunakin. Oli pitkiä päiviä, joskus tehtiin läpi yön ja jatkettin kun oltiin käyty kahvilla, Ahonen sanoo. — Mutta kivaa se oli, kun siitä joku vähän maksoikin. Lue koko uutinen:

