Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tutkimus: Kouvolan nuorilla on perinteiset haaveet Kouvola on hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää erilaisissa nuoruuden vaiheissa, kertoo Kouvolan kaupungin nuorisopalvelujen toteuttama haastattelututkimus. Nuorisopalvelujen työntekijät jalkautuivat eri puolille Kouvolan seutua ja kohtasivat yli sata alle 29-vuotiasta nuorta. Heidän kanssaan keskusteltiin arjesta, palveluista ja tulevaisuuden unelmista. Haastatelluille nuorille tavallinen arki on riittävästi, ja se on sellaisenaan myönteistä ja onnellista. Useimpien haaveissa tulevaisuuskin on Kouvolassa. Heidän mielessään on perinteisenä pidetty tulevaisuudenkuva töineen, taloineen ja perheineen omassa tutussa ympäristössä. Nuorten toiveiden Kouvolassa edistetään yksilöllistä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja alueen elinvoimaisuutta sekä vähennetään eriarvoisuutta. Tutkimuksen esikuvana oli pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 toteutettu Nuorten havainnointi ja haastattelut (NuHa) -hanke. Yhteistyökumppanina nuorisopalveluilla oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/24/Tutkimus%3A%20Kouvolan%20nuorilla%20on%20perinteiset%20haaveet/2017423/4