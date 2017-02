Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yli 500 kouvolalaista yhdistystä poistettiin rekisteristä — katso lista! Joukossa mm. Pyttykerho, Wanhat arvokkaat töyhtöhyypät ja Hurlumhei-78 Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut yhdistysrekisteristä 508 toimimatonta kouvolalaista yhdistystä. Iitistä yhdistyksiä poistettiin 42 kappaletta. Toimimattomien yhdistyksien poistaminen perustuu kesällä 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistomenettelyssä mukana olleilta 41 000 yhdistykseltä ei ollut tullut ilmoitusta yhdistysrekisteriin sitten vuoden 1995. Jos poistetuksi on tullut yhdistys, joka toimii edelleen, se voidaan palauttaa yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Koko Suomessa yhdistyksiä poistettiin noin 35 000 kappaletta. Poistojen jälkeen yhdistysrekisterissä on noin 104 000 yhdistystä. Poistettujen yhdistyksien joukossa on myös hauskasti nimettyjä kerhoja, joiden tarkoitusta ei yhdistyksen nimestä voi päätellä. Siellä on muun muassa Kuusankosken pyttykerho, Kouvolan pingviinit, Wanhat arvokkaat töyhtöhyypät ja Hurlumhei-78. Jos tiedät näistä yhdistyksistä, niin kerro kommenttikentässä, mitä varten nämä toimintansa lopettaneet yhdistykset ovat olleet. Kaikki yhdistysrekisteristä poistetut kouvolalaiset yhdistykset: Ahvolan Nuorisoseura ry Air-Team ry AMMATTIAUTOILIJAIN UNIONIN KOUVOLAN SEUDUN YHDISTYS R.Y. AMMATTIAUTOILIJAIN UNIONIN SIPPOLAN JA ANJALAN SEUDUN YHDISTYS R.Y. ANJALA-INKEROISTEN RINTAMAMIESVETERAANIT R.Y. ANJALAN JÄRJESTÖTALOYHDISTYS R.Y. Anjalan maatalousoppilaitoksen oppilasyhdistys r.y. ANJALAN NAISET R.Y. ANJALAN NUORISOSEURA R.Y. ANJALAN OPETTAJAYHDISTYS R.Y. ANJALAN PARTIOTYÖN KANNATUSYHDISTYS R.Y. ANJALAN SEUDUN PIENVILJELIJÄIN OSASTO R.Y. ANJALAN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. ANJALAN TENNISSEURA R.Y. Anjalankosken Elävän Kulttuurin Yhdistys r.y. Anjalankosken Hi-Play Team r.y. Anjalankosken katulähetys ry Anjalankosken Kiekko-Karhut r.y. Anjalankosken KORIS-81 r.y. ANJALANKOSKEN LEHDENJAKAJAT R.Y. Anjalankosken Matkailuoppaat r.y. Anjalankosken Nuoret Kotkat Aluejärjestö r.y. Anjalankosken Pohjola-Norden ry Anjalankosken Rokkiankka ry Anjalankosken Tennisseura r.y. Anjalankosken Veneilijät ry Anjalankosken Worssi r.y. Ansalahden Metsästäjät r.y. AOL:N Kymen läänin piiriyhdistys r.y. Aura Maamiesseura r.y. Beer Team Valkeala ry Bowling Girls r.y. Charger Rally Team r.y. Cinema Team ry ELIMÄEN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. ELIMÄEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. ELIMÄEN KAATUNEITTEN OMAISET R.Y. Elimäen Liike- ja Virkanaiset r.y. ELIMÄEN OPPIKOULUNOPETTAJAT R.Y. Elimäen Pohjola-Norden r.y. Elimäen Raittiit Porvarit r.y. Elimäen Vesaiset r.y. Elimäen Vihreät r.y. Elimäen-Jokelan pienviljelijäyhdistys r.y. ELÄKELIITON SIPPOLAN YHDISTYS R.Y. Enson Inkeroisten toimihenkilöt - Ensos tjänstemän i Ingerois ry Erityisryhmien Asuttamisyhdistysr.y. ETELÄ-JAALAN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. ETELÄ-KOUVOLAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. Finikor-Yhdistys r.y. FINNISH BLUESSOCIETY KOUVOLAN ALAOSASTO R.Y. Football Club Prisma ry Gas Bowlers GasBo ry HAKUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. HILLOSENSALMEN MATKAILU-JA RETKEILYMAJAYHDISTYS R.Y. HIRVELÄN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. Hoi Jeon Moo SooL KSNK ry HURLUMHEI-78 r.y. HYEENAT R.Y. Hyppälän Maamiesseura r.y. Ihminen ja Ympäristö r.y. Illut ry Inkerilän Maamiesseura ry INKEROISTEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. INKEROISTEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. Inkeroisten Eräveikot r.y. Inkeroisten Kirkkokuoro ry INKEROISTEN KORJAAMOTYÖNTEKIJÄT R.Y. Inkeroisten Kultainen Tikka ry INKEROISTEN MOOTTORISEURA R.Y. INKEROISTEN PAPERITYÖNTEKIJÄT R.Y. INKEROISTEN RAKENNUS-JA RAKENNUSAINETYÖNTEKIJÄT R.Y. INKEROISTEN SEUDUN PUUTARHAYHDISTYS R.Y. Inkeroisten Sos.-dem. Nuoriso-osasto r.y. INKEROISTEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TOVERISEURA R.Y. Interpres ry Jaalan Demokraattinen yhdistys r.y. JAALAN KOKOOMUKSEN NAISET R.Y. Jaalan Maatalousseura r.y. Jaalan Moottorikerho r.y. JAALAN RINTAMAMIESVETERAANIT R.Y. Jaalan Urheilukalastajat r.y. Jaalan Vesaiset r.y. JARVA-NIKUNEN SEURA R.Y. Kaakkois-Suomen T-kauppiasyhdistys r.y. Kaipiaisten kalamiehet ry KAIPIAISTEN RESERVIUPSEERIKERHO R.Y. Kalastus- ja metsästysyhdistys Erä ry Kameraseura Linssi r.y. KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITON ANJALANKOSKEN OPINTOJÄRJESTÖ R.Y. KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITON KOUVOLAN OPINTOJÄRJESTÖ R.Y. Kansandemokraattisen Raittiusliiton Kymen Piirijärjestö r.y. KEILAILUSEURA AKE R.Y. Keilailuseura GTX r.y. KEILA-KLAANI R.Y. Keilaseura Tenavat r.y. KEILA-VELJET R.Y. KELTIN RAKENNUSAINETYÖNTEKIJÄT R.Y. Keski-Kymen Luonto r.y. KESKI-KYMENLAAKSON LIIKEMIEHET JA YRITTÄJÄT R.Y. KESKUSTAN KOULUTUSPOLIITTISEN LIITON KYMENLAAKSON ALUEYHDISTYS R.Y. Koillis-Kymenlaakson Perhosharrastajat ry Kokoomuksen Elimäen Kunnallisjärjestö r.y. Kokoomuksen Kuusankosken Kunnallisjärjestö r.y. Konservatiivinen Klupi ry KORIAN KIRKKOKUORO R.Y. KORIAN NAISYHDISTYS R.Y. Korian Pienkiinteistöyhdistys r.y. Korian Vanhempainyhdistys ry Korian voimistelu-ja urheiluseura Isku r.y. Koryo Kouvolan TaeKwonDo Chun ry Koulutilojen henkilökuntayhdistys ry Kouvolan aikuskouluttajat ry KOUVOLAN AMMATTIYHDISTYSTEN OPINTOYHDISTYS R.Y. KOUVOLAN ASUKASYHDISTYS R.Y. KOUVOLAN ASUNTOSÄÄSTÄJÄT R.Y. KOUVOLAN AUTOILUKERHO R.Y. Kouvolan Avantouimarit ry Kouvolan Betaniaseurakunnan Nuoret r.y. Kouvolan Bilismimmit r.y. KOUVOLAN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. KOUVOLAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Kouvolan Elävän Musiikin Yhdistys r.y. KOUVOLAN JAZZ-KERHO R.Y. KOUVOLAN KALASÄÄSKET R.Y. Kouvolan Kansallinen Edistysseura r.y. Kouvolan Kansandemokraatit r.y. KOUVOLAN KAUPUNGIN SOS.-DEM. NAISET R.Y. Kouvolan Kokoomuksen Nuoret r.y. KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. Kouvolan Laukkutyöntekijät ry KOUVOLAN LEIPOMOALOJEN TYÖNTEKIJÄT R.Y. Kouvolan Liikeväki ry KOUVOLAN LUISTELIJAT R.Y. Kouvolan Lyseon lukion iltalinjan oppilasyhdistys r.y. KOUVOLAN LYSEON URHEILUSEURA R.Y. KOUVOLAN MEIJERITEKNISET R.Y. Kouvolan Nuorisotyöntekijät ry KOUVOLAN OPISKELEVAT SOSIALISTIT R.Y. KOUVOLAN OPPIKOULUNOPETTAJAT R.Y. KOUVOLAN ORKESTERIN KANNATUSYHDISTYS R.Y. KOUVOLAN PALLOSEURA R.Y. Kouvolan Pingviinit ry Kouvolan Poikien Nuorisourheilun Tukiyhdistys r.y. Kouvolan puhelinvirkailijat r.y. Kouvolan Pujottelun Tuki r.y. Kouvolan Punasalamat r.y. KOUVOLAN PUUTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. Kouvolan Raittiit Porvarit r.y. Kouvolan Raittiusyhdistys r.y. KOUVOLAN RAUTATIELÄISTEN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. Kouvolan Rugby-86 r.y. Kouvolan seudun Demokraattiset työläisnuoret r.y. KOUVOLAN SEUDUN HAUKKAJÄRJESTÖ R.Y. Kouvolan seudun Inkeri seura ry KOUVOLAN SEUDUN KEMIANTYÖNTEKIJÄT R.Y. Kouvolan Seudun Kokoomus ry Kouvolan Seudun Liikenneopettajat ry Kouvolan Seudun Mehiläishoitajat r.y. KOUVOLAN SEUDUN MESTARIKILTA R.Y. KOUVOLAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. KOUVOLAN SEUDUN MUURARIT R.Y. Kouvolan Seudun Pienteollisuusyhdistys r.y. Kouvolan Seudun Porvarillinen Kulttuuriyhdistys r.y. Kouvolan seudun postikortti- ja keräilykerho ry KOUVOLAN SEUDUN TIEMIEHET R.Y. KOUVOLAN SEUDUN UINTITOVERIT R.Y. Kouvolan Seudun Varsinais-Suomalaiset ry Kouvolan Seudun Vihreät r.y. KOUVOLAN SEUDUN VUOKRALAISYHDISTYS R.Y. KOUVOLAN SEUDUN YRITTÄJÄNUORET R.Y. KOUVOLAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NUORISO-OSASTO R.Y. KOUVOLAN SOSIALIDEMOKRAATTISET TYÖLÄISNUORET R.Y. KOUVOLAN TEATTERIKERHO R.Y. KOUVOLAN TEATTERIN ILTAHENKILÖKUNTA R.Y. Kouvolan Toimiupseerit r.y. KOUVOLAN TYTTÖLYSEON SENIORIT R.Y. KOUVOLAN TYÖVÄEN LAULAJAT R.Y. KOUVOLAN UPSEERIMETSÄSTÄJÄT R.Y. KOUVOLAN VARIKON MOOTTORIKERHO R.Y. KOUVOLAN VERSOT R.Y. Kouvolan Vesaiset r.y. Kouvolan Veturimiesten Naiset r.y. KOUVOLAN YMPÄRISTÖN YKSINÄISET YSTÄVÄT R.Y. Kouvolan-Kuusankosken Liiketyöntekijät ry KOUVOLANKYLÄN NUORISOSEURA R.Y. KOUVOLANSEUDUN PERUSTUSLAILLISET R.Y. Kouvolan-Valkealan luonnonsuojelu r.y. K-Pyörä r.y. KRISTITYT MAALLIKOT-DE KRISTNA LEKMÄNNEN R.F. Kumu ry Kuntoloma Yhdistys r.y. KURENJOEN SONNIYHDISTYS R.Y. Kuumailmapallokerho Tuulen Viemää ry KUUSANKOSKEN ASUKASYHDISTYS R.Y. Kuusankosken Bowling Ladies r.y. Kuusankosken Demokraattinen Yhdistys r.y. KUUSANKOSKEN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. KUUSANKOSKEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. KUUSANKOSKEN ELOKUVAKERHO R.Y. Kuusankosken FC Kumu ry KUUSANKOSKEN ILMAILUKERHO R.Y. KUUSANKOSKEN JA YMPÄRISTÖN AUTOMIEHET R.Y. KUUSANKOSKEN KAATUNEITTEN OMAISET R.Y. KUUSANKOSKEN KAUPPALAN VIRANHALTIJAT R.Y. KUUSANKOSKEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS R.Y. Kuusankosken Kokoomuksen Nuoret r.y. KUUSANKOSKEN KORJAAMOTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. KUUSANKOSKEN KÄSI-JA PIENTEOLLISUUSYHDISTYS R.Y. KUUSANKOSKEN LEHDENJAKAJAT R.Y. KUUSANKOSKEN LENINKITYÖNTEKIJÄT R.Y. Kuusankosken Liike- ja Virkanaiset r.y. KUUSANKOSKEN LIIKETYÖNTEKIJÄT R.Y. KUUSANKOSKEN MAA-JA SEKATYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. Kuusankosken matkailuoppaat ry KUUSANKOSKEN MOOTTORIVÄEN RAITTIUSYHDISTYS R.Y. KUUSANKOSKEN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y. KUUSANKOSKEN NEULETYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO N:O 26 R.Y. KUUSANKOSKEN NUORET R.Y. KUUSANKOSKEN OMAKOTIYHDISTYS R.Y. Kuusankosken orkesteri- ja konserttiyhdistys r.y. Kuusankosken Palloilun Ykköset Pörssihait ry Kuusankosken Palolaitoksen Urheilijat ry KUUSANKOSKEN PAPERITYÖNTEKIJÄT R.Y. Kuusankosken pesulatyöntekijät KTV ry Kuusankosken Pujottelijat r.y. KUUSANKOSKEN PURJEHTIJAT R.Y. KUUSANKOSKEN PYTTYKERHO R.Y. KUUSANKOSKEN PÄIVÄN NUORTEN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Kuusankosken Rakennusalan Kansandemokraattinen yhdistys r.y. Kuusankosken SC- Pelimiehet ry KUUSANKOSKEN SEURAKUNTATERVEHDYS R.Y. Kuusankosken Sos. -dem. Nuoriso - osasto ry Kuusankosken terveyskeskuksen henkilökuntayhdistys r.y. Kuusankosken Työväen Laulajat ry KUUSANKOSKEN UIMASEURA R.Y. KUUSANKOSKEN YHTEISLYSEON SENIORIYHDISTYS R.Y. KUUSANKOSKI ESITTÄYTYY YHDISTYS R.Y. Kymen Kiekko-68 r.y. Kymen Lapinkävijät r.y. Kymen läänin elokuvakerhojen yhteisjärjestö ry KYMEN LÄÄNIN KÄSI-JA PIENTEOLLISUUSLIITTO R.Y. Kymen läänin Raittiit Porvarit r.y. KYMEN LÄÄNIN YKSITYISET VÄHITTÄISKAUPPIAAT R.Y. Kymen lääninhallituksen Sportti r.y. KYMEN MIESLAULAJAT R.Y. KYMEN MUUSIKOT R.Y. Kymen Pienoisautokerho ry KYMEN PYÖRÄ- JA URHEILUVÄLINEKAUPPIAAT R.Y. Kymen Teräsmies Club r.y. Kymen tukikodit ry Kymen Työteknikot r.y. Kymenlaakson Akateemiset Naiset ry Kymenlaakson Akvaarioseura r.y. Kymenlaakson Ampujien Tuki r.y. Kymenlaakson Harmonikkaseura r.y. Kymenlaakson Kalanuoret ry Kymenlaakson Kaukalopalloerotuomarit ry KYMENLAAKSON KAUPPIASYHDISTYS R.Y. Kymenlaakson Kotiyhteisö ry KYMENLAAKSON KULTTUURILEHDEN JULKAISUYHDISTYS R.Y. KYMENLAAKSON LIHAKAUPPAMESTARIT R.Y. Kymenlaakson luovan toiminnan yhdistys r.y. KYMENLAAKSON MAATALOUSOPPILASTOKSEN TOVERILIITTO R.Y. KYMENLAAKSON PAININ TUKI R.Y. KYMENLAAKSON PARTIOTYTTÖPIIRI R.Y. Kymenlaakson pesäpallotuomarit r.y. KYMENLAAKSON PUHELINMIEHET R.Y. Kymenlaakson Ravinaiset r.y. KYMENLAAKSON RESERVIN ALIUPSEERIEN PIIRI R.Y. Kymenlaakson Uusyrityskeskus ry KYMENLAAKSON VAKUUTUSTARKASTAJAIN KERHO R.Y. KYMENLÄÄNIN VAMMAISET R.Y. KYMENRANNAN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. Kymensalon pienviljelijäyhdistys r.y. KYMINTEHTAAN NAISOSASTO R.Y. KYMINTEHTAAN PIONEERIT R.Y. KYMMENE BRUKS FILATELISTKLUBB R.F. Kymmene Bruks Svenska Flickscouter r.f. Lady-Team r.y. Lasten Keskuksen Kymenlaakson alueyhdistys r.y. Lehdokki-team ry LENTOKERHO-8 R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN ANJALAN JA SIPPOLAN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN ELIMÄEN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN ITÄ-KOUVOLAN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN JAALAN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN KOUVOLAN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN KUUSANKOSKEN OSASTO R.Y. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN VALKEALAN OSASTO R.Y. LIIKKALAN SOCIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. LM-TEAM R.Y. Löytyn maamiesseura r.y. MAASEUDUN AUTOLIITON KYMEN PIIRILIITTO R.Y. MAASEUDUN NUORTEN LIITON LÄNSI-ELIMÄEN OSASTO R.Y. MAASEUDUN NUORTEN LIITON SIPPOLAN OSASTO R.Y. Maaseudun Raittiusliiton Anjalankosken osasto r.y. Maataloustuottajain Anjalan Yhdistys MTK-Anjala ry Marathon Club ry Metsäalan Toimihenkilöt Kymenlaakso r.y. METSÄALAN TYÖNJOHTAJAT KOUVOLA R.Y. METSÄKONKARIT R.Y. METSÄSTYSYHDISTYS JYMY R.Y. Mielenterveyshoitajayhdistys 17 ry MITTARIASENTAJAT R.Y. Moision pienviljelijäin yhdistys r.y. Monza Volley ry MULTAMÄEN NUORISOSEURA R.Y. Mustilan seudun maamiesseura r.y. MYLLYKOSKEN AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ R.Y. MYLLYKOSKEN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. Myllykosken Järjestöyhdistys ry Myllykosken Kaatuneitten Omaiset r.y. MYLLYKOSKEN KORJAAMOALAN AMMATTIOSASTO R.Y. MYLLYKOSKEN LIIKEMIESYHDISTYS R.Y. Myllykosken Partiolaisten Tuki r.y. Myllykosken seudun demokraattiset työläisnuoret r.y. MYLLYKOSKEN SOS.-DEM. NUORET R.Y. MYLLYKOSKEN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. Myllykosken Verkkopalloseura r.y. Myllykosken Yhteiskoulun Kannatusyhdistys r.y. MYLLYKOSKEN YHTEISKOULUN SENIORIT R.Y. MÄKIKYLÄN PIONEERIT R.Y. NIINIMÄEN NÄPÄYS R.Y. ORAVALAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. OSUUSKAUPPOJEN LIIKKEENHOITAJIEN LIITON KARJALAN KERHO R.Y. PALLO-SALAMAT R.Y. Pentsojan Kokoomus r.y. Pesät täynnä r.y. Pitkäojan uistelijat ry POHJOIS-JA KESKI-KYMENLAAKSON NUORISOTYÖNTEKIJÄT R.Y. Pohjois-Kymen Konserttiyhdistys ry POHJOIS-KYMEN KÄSITYÖ-JA TEOLLISUUSLIITTO R.Y. POHJOIS-KYMEN NUORLIBERAALIT R.Y. Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat r.y. Pohjois-Kymenlaakson Bensiinikauppiaat r.y. POHJOIS-KYMENLAAKSON MERKANTTIYHDISTYS R.Y. POHJOIS-KYMENLAAKSON MUUSIKOT R.Y. POHJOIS-KYMENLAAKSON NUMISMAATIKOT R.Y. POHJOIS-KYMENLAAKSON TEKSTIILIOPETTAJAT R.Y. POHJOIS-KYMENLAAKSON VAATETUSTYÖNTEKIJÄT R.Y. Posti- ja lennätinlaitoksen Kouvolan posti- ja lennätinkonttorin henkilökunnan kesäkotiyhdistys r.y. Puhku r.y. Pyötsiän Erä r.y. Racing Wheels r.y. Rad Pack r.y. Raittiusyhdistys Kuusan Sarastus r.y. Raittiusyhdistys Tipattomat r.y. RAKENNUSTYÖLÄISTEN LIITTO R.Y:N OSASTO N:O 135 R.Y. RAKENNUSTYÖLÄISTEN LIITTO R.Y:N OSASTO N:O 500 R.Y. Ratsastusseura Rykmentti ry RAUSSIN MAAMIESSEURA R.Y. Rautakorpi Racing ry RETKEILYKERHO LOUE R.Y. Road Race Club r.y. RUOTILAN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. SAARAMAAN MAAMIESSEURA R.Y. SAARAMAAN SONNIYHDISTYS R.Y. Sailors team r.y. SAK:n Kuusankosken Paikallisjärjestö ry SAMMON TUKIJAT, KOUVOLA R.Y. SAVERON METSÄ-JA TURVETYÖLÄISTEN AMMATTIOSASTO R.Y. SDNL:n Kuusan Nuoret r.y. Sekakuoro Anjalaiset r.y. Selänpään Sekakuoro r.y. Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liiton Pohjois-Kymenlaakson alueyhdistys r.y. Siivoojaliitto r.y:n Kouvolan ammattiosasto n:o 7 ry Sip Pub Darts Club r.y. Sippolan Kaatuneitten Omaiset r.y. SIPPOLAN LIIKKALAN MAAMIESSEURA R.Y. SIPPOLAN OIKEISTON KUNNALLISYHDISTYS R.Y. SIPPOLAN OPETTAJAYHDISTYS R.Y. SIPPOLAN OPISTON OPISKELIJAT R.Y. SIPPOLAN RAITTIUSYHDISTYS R.Y. SIPPOLAN RAKENNUS-JA SEKATYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. SIPPOLAN RINTAMAMIESVETERAANIT R.Y. SKDL:n Myllykosken yhdistys r.y. SOIHTU NUORISOSEURA R.Y. SOK-osuuskauppojen Kouvolan piirin johtajakilta r.y. SORSALAN METSÄSTÄJÄT R.Y. Sosiaalirajoitteisten vanhempien lasten lomayhdistys ry SUOMEN AUTOLIITON ELIMÄEN SEUDUN OSASTO R.Y. SUOMEN AUTOLIITON KESKI-KYMEN OSASTO R.Y. Suomen Eläkeläisten Puolueen Kouvolan paikallisosasto r.y. Suomen Eläkeläisten Puolueen Kuusankosken paikallisosasto r.y. Suomen Eläkeläisten Puolueen Kymen piiri ry Suomen Ilmatyynyalusliitto ry Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseuran Anjalankosken osasto ry SUOMEN JALKINELIIKKEENHARJOITTAJAIN LIITON KOUVOLAN OSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON INKEROISTEN YHDISTYS R.Y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON KORIAN YHDISTYS R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Kouvolan Kunnallisjärjestö r.y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON KOUVOLAN YHDISTYS R.Y. Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Kuusankosken Kunnallisjärjestö r.y. SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTISEN LIITON VALKEALAN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN ELIMÄEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN KUUSANKOSKEN ENSIMMÄINEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN KYMENLAAKSON NAISPUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN SIPPOLAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN UMMELJOEN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KANSAN YHTENÄISYYDEN PUOLUEEN VALKEALAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN ANJALAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Inkeroisten osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KORIAN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Korian ympäristön jäsenten osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KOUVOLAN LÄNTINEN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Kouvolan-Valkealan osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KUUSANKOSKEN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Kuusankosken Tehtaan osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KYMINTEHTAAN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN KYMINTEHTAAN POHJOINEN OSASTO R.Y. Suomen Kommunistisen Puolueen Myllykosken osasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN MYLLYKOSKEN TEHTAAN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN MÄKIKYLÄN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN PILKANMAAN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN VOIKKAAN TEHTAAN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN VUOHIJÄRVEN OSASTO R.Y. SUOMEN KRISTILLISEN LIITON KOUVOLAN NUORET R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN ANJALAN PUOLUEOSASTO R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Anjalankosken kaupungin puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Anjalankosken kunnallisjärjestö r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN ANJALANKOSKEN NUORTEN PUOLUEOSASTO R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Elimäen puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Jaalan puolueosasto r.y. Suomen Maaseudun Puolueen Keski-Valkealan puolueosasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN KOUVOLAN I PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN KOUVOLAN II PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN KOUVOLAN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Kouvolan nuoriso-osasto r.y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN KYMINTEHTAAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN MAASEUDUN PUOLUEEN SIPPOLAN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN NAISTEN DEMOKRAATTISEN LIITON INKEROISTEN OSASTO R.Y. Suomen Naisten Demokraattisen Liiton Myllykosken osasto r.y. Suomen Psykiatrisesti Kuntoutettavien Yhdistys ry Suomen Puhalluseristeyhdistys r.y. SUOMEN RAUTATIELÄISTEN LIITON OSASTO NO:6 R.Y. SUOMEN RINTAMAMIESVETERAANIEN ASUNTO- JA TUKILIITTO R.Y:N VUOLIJÄRVEN OSASTO R.Y. Suomen Vaatturiliiton Kaakkois-Suomen jäsenyhdistys r.y. SUOMI-NEUVOSTOLIITTO-SEURAN KOUVOLAN OSASTO R.Y. Super Snow Skiers r.y. Säihkyevät r.y. TAKAMAAN MAAMIESSEURA R.Y. TAKE IT EASY CLUB ry Takojat Hockey Team r.y. Tampellan Laulu-Siskot r.y. Tampellan Lauluveikot r.y. Tanhuseura Jumbot r.y. Tehdaspuu Oy:n Kymen - Savon metsätoimihenkilöt ry TERVEYSTARKASTAJIEN KYMEN LÄÄNIN YHDISTYS R.Y. THE ENGLISH CLUB OF KOUVOLA R.Y. Tielaitoksen Kaakkois-Suomen tekniset TikaSte ry TIENRISTIN KANSALLISSEURA R.Y. TIRVAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. TIRVAN URHEILUKENTÄN KANNATUSYHDISTYS R.Y. TM KOUVOLA R.Y. TOIKKALAN VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA R.Y. Tornionmäen Kokoomus r.y. TUOHIKOTIN TARKASTUSYHDISTYS R.Y. Turkian Nuorisoseura r.y. TVK:n Pohjois-Kymen aluejärjestö r.y. TYÖVÄEN JA PIENVILJELIJÄIN SOS.-DEM. LIITON KYMEN PIIRI R.Y. UMMELJOEN DEMOKRAATTINEN YHDISTYS R.Y. UMMELJOEN DEMOKRAATTISET NAISET R.Y. Utin Haukat r.y. UTIN NUORISOSEURA R.Y. Utin Varuskunnan Urheilijat ry Valkealan 4H-yhdistys r.y. Valkealan Jokelan Palokuntanaiset r.y. VALKEALAN KANSALAISOPISTON OPPILASKUNTA R.Y. VALKEALAN MAA- JA METSÄTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO R.Y. VALKEALAN MUSIIKKIYHDISTYS R.Y. Valkealan Omakotiyhdistys r.y. VALKEALAN PALKANNAUTTIJAIN JA YKSITYISYRITTÄJÄIN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. VALKEALAN SOS.-DEM. NUORET R.Y. VALKEALAN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. VALKEALAN SOSIALISTINUORET R.Y. Valkealan Tennisseura r.y. Valkealan Vesaiset r.y. Valki-Ykkönen ry Valtion Laitosten ja Yhtiöiden Toimihenkilöliiton Kymenlaakson paikallisyhdistys r.y. VALTION TYÖNJOHTAJAT KYMENLAAKSON YHDISTYS R.Y. VALTION VIRKAILIJAIN LIITTO OSASTO 35 R.Y. Vapaa taideryhmä VILLIT VAISTOT ry Vasemmistoliiton Anjalankosken kunnallisjärjestö ry VEKARAN AMPUJAT R.Y. Vihreä Valkeala ry VIITAKUMMUN ASUKASYHDISTYS R.Y. Virkamiesliiton Kymenlaakson Piiri r.y. VOIKAN MIESLAULU R.Y. Voikkaan Demokraattiset Naiset r.y. VOIKKAAN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. VOIKKAAN DEMOKRATIAN PIONEERIT R.Y. VOIKKAAN KORJAAMOTYÖNTEKIJÄT R.Y. VOIKKAAN LIIKEMIESYHDISTYS R.Y. VOIKKAAN PAPERIALANTYÖNTEKIJÄT R.Y. Voikkaan Sekakuoro r.y. Voikkaan Vesa r.y. VOIKKAAN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Voimistelu- ja urheiluseura "Werlan Kiri" ry VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA JÄRVEN-LUKKO R.Y. Voimistelu-ja Urheiluseura Liikkalan Vauhti r.y. VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA SIPPOLAN PYRINTÖ R.Y. VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA SIPPOLAN TOIVE R.Y. VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA VALO R.Y. VUOHIJÄRVEN DEMOKRAATTISET NUORET R.Y. Vuohijärven Pursiseura ry VUOHIJÄRVEN SOS.-DEM. NUORISO-OSASTO R.Y. YLEISEN AUTOLIITON KOUVOLAN OSASTO R.Y. Ympäristön Keilaajat YmpKe r.y. Poistetut iittiläiset yhdistykset: Hiisiö ry Iitin Hot Rod Yhdistys r.y. Iitin Kameraseura r.y. Iitin Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys r.y. Iitin Kirjaston Tuki ry IITIN KISAAJAT R.Y. IITIN NUORLIBERAALIT R.Y. IITIN SAHATYÖNTEKIJÄT R.Y. Iitin Shakki-78 ry IITIN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ R.Y. IITIN SOSIALIDEMOKRAATTISET NUORET R.Y. IITIN SOSIALISTISET NUORET R.Y. IITIN TENNISKERHO R.Y. Iitin Vesaiset r.y. IITIN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Iitti-oppaat ry Kausalan Demokratian Pioneerit r.y. Kausalan Ratsastajat ry KAUSALAN RUKOUSHUONEYHDISTYS R.Y. KAUSALAN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KAUSALAN TIE-JA VESIRAKENNUSTYÖVÄEN AMMATTIOSASTO R.Y. KAUSALAN TYÖVÄEN MIESLAULAJAT R.Y. Kausalan Vuokralaisyhdistys r.y. KEILASEURA OHMI R.Y. KINTEREEN TYÖVÄENYHDISTYS, R.Y. KYMEN KOTKIEN KANNATUSYHDISTYS R.Y. Kymentaan Nuorisoseura r.y. KYMINKUNNAN TYÖVÄENYHDISTYS R.Y. sä. LIBERAALISEN KANSANPUOLUEEN IITIN OSASTO R.Y. Lyöttilän Kokoomuksen Naiset r.y. MIELISAIRAANHOITAJAIN LIITON R.Y:N IITIN OSASTO R.Y. Petman-Pethman Sukuseura r.y. POHJOIS-IITIN PIENVILJELIJÄIN OSASTO R.Y. Suomen Eläkeläisten Puolueen Iitin paikallisosasto r.y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN JOKUEN OSASTO R.Y. SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN POHJOIS-IITIN OSASTO R.Y. Suomen Maaseudun Puolueen Pohjois - Iitin puolueosasto r.y. SUOMEN PIENTALONPOIKIEN PUOLUEEN KESKI-IITIN PUOLUEOSASTO R.Y. SUOMEN RINTAMAMIESVETERAANIEN ASUNTO- JA TUKILIITTO R.Y:N IITIN OSASTO R.Y. SUOMEN VAATETUSTYÖLÄISTEN LIITON IITIN OSASTO N:O 85 R.Y. SÄÄSKJÄRVI-PERHENIEMEN MAAMIESSEURA R.Y. VALKJÄRVEN NUORISOSEURA R.Y. WANHAT ARVOKKAAT TÖYHTÖHYYPÄT R.Y. Lue koko uutinen:

