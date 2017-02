Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ammattijärjestäjä rientää apuun tavarapaljouden keskelle Milla Hannikainen on ammattijärjestäjä. — Ammattijärjestäjä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja järjestelemään tärkeät esineet ja paperit. Kaikki tapahtuu asiakkaan ehdoilla eikä hän heitä mitään pois ilman asiakkaan lupaa. Ammattijärjestäjänä minulla on myös vaitiolovelvollisuus, kertoo Hannikainen. Ammattijärjestäjän apua voi tarvita esimerkiksi silloin, kun harkitsee kotinsa myymistä tai uuteen kotiin muuttamista ja nurkissa on liikaa tavaraa. — Asuntoaan myyvä asiakas saattaa esimerkiksi haluta paremmat myyntikuvat asunnostaan. Elämäntilanteet, kuten vanhuus tai sairaus voivat viedä voimia. Ajanpuute, esimerkiksi kiireisen työn tai lapsiperheen ruuhkavuosien vuoksi, voi olla syy pyytää ammattijärjestäjä apuun, kuvailee Hannikainen. Lue koko uutinen:

