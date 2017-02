Uutinen

Kouvolan Sanomat: Heikki Hasun patsasta ehdotetaan Myllykosken keskustaan — kaupunki ja Hasu eivät lämpene aloitteelle Kouvolan kaupunki on saanut aloitteen olympiavoittaja Heikki Hasun patsaan siirtämistä Myllykosken keskustaan Vuonna 2003 pystytetty patsas sijaitsee nykyään Anjalankosken entisen kaupungintalon vieressä. Aloitteessa ehdotetaan, että patsas siirrettäisiin Kenraalintien ja Hämeentien väliselle viheralueelle. Aloitteen mukaan hankkeeseen on sitoutunut alueen yrittäjiä, jotka kustantaisivat patsaan siirron ja vihertyöt. Kaupungille ei koituisi mitään kustannuksia. Vuonna 2015 tehdyssä aloitteessa siirtoa perustellaan muun muassa kaupungintalon tyhjentymisellä ja sen ympäristön hiljentymisellä. Yrittäjä Juha Jokimies osti kuitenkin talon tämän vuoden helmikuun alussa. Poikilo-museot ei puolla patsaan siirtoa. — Patsaan kulttuurihistorialliset arvot ankkuroituvat nykyiseen sijaintipaikkaan ja patsaan taiteellinen ilmaisu on ajateltu ja toteutettu nykyistä paikkaa ajatellen, Poikilo kirjoittaa lausunnossaan. Myös Heikki Hasu itse toivoo, että patsas säilyy nykyisellä paikallaan. Kouvolan kaupunki on Poikilon ja Hasun kannalla. Kaupungin mukaan patsas, Anjalankosken entinen kaupungintalo ja Hasun kotipaikka muodostavat kokonaisuuden. Lisäksi kaupungintalon kaupasta huolimatta patsas jää kaupungin omistukseen ja myytävän alan ulkopuolelle. Kaupungin mukaan alueen maankäytössä ei tapahdu sellaisia muutoksia, jotka uhkaisivat patsaan arvoja. Tekninen johtaja ehdottaa tiistaina kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä ja Heikki Hasun patsas säilyy nykyisellä paikallaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/25/Heikki%20Hasun%20patsasta%20ehdotetaan%20Myllykosken%20keskustaan%20%E2%80%94%20kaupunki%20ja%20Hasu%20eiv%C3%A4t%20l%C3%A4mpene%20aloitteelle/2017221942360/4