Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisten maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien mielestä Kouvolassa on helppoa olla yrittäjä — Kouvolassa töitä hakee yli 200 naismaahanmuuttajaa Olga Sharma on asunut pian kaksi vuotta Suomessa. Muutama kuukausi sitten hän perusti oman yrityksen. Sharman yritys tarjoaa muun muassa kieltenopetusta ja bollywood-tanssia. Koulutukseltaan Sharma on alakoulun opettaja. Yrittäminen on Sharman mielestä helppoa Suomessa verrattuna Venäjään tai Intiaan. — Täytyy vain täyttää tarvittavat paperit ja maksaa muutama maksu, sitten olet yrittäjä. Suomessa on paljon ihmisiä tai toimijoita, jotka auttavat yrittäjän alkuun. Sharma syntyi Venäjällä. Ennen Suomeen muuttamistaan hän asui seitsemän vuotta Intian pääkaupungissa New Delhissä. Intiassa Sharma opetti paikallisille venäjää ja Intiassa asuville venäläisille hindiä ja englantia. — Halusin Intian hektisyyden jälkeen jonnekin hiljaiseen paikkaan. Päätin muuttaa Suomeen. Jos Kouvolassa riittää töitä, en halua lähteä täältä pois. Tykkään Kouvolassa siitä, kun ei ole liikaa ihmisiä ja melua. Sharman mukaan ulkomaalaisen työntekijän tai yrittäjän on opittava suomea. Sharma opiskelee suomea tällä hetkellä kansalaisopistossa. — Apua kannattaa ottaa vastaan. Olen ollut mukana Masto-hankkeessa, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia löytämään urapolkunsa. Lisäksi minulla on ollut mentori, joka on auttanut käytännön asioissa. Ravintola Mei Lokin yrittäjän Jing Chungin mukaan Kouvolassa on hyvä ilmapiiri ulkomaalaisia kohtaan. — En ole kokenut juurikaan rasismia. Kouvolassa ollaan ystävällisiä ulkomaalaisille ja täällä on turvallista olla. Chung tuli Suomeen Kiinasta ensimmäisen kerran vuonna 1998 vaihto-oppilaaksi Vaasan ammattiopistoon hotelli- ja ravintola-alalle. Chung tapasi myöhemmin aviomiehensä Kouvolassa ja muutti paikkakunnalle. Chung sanoo olevansa onnekas, sillä ravintolatoiminta on ollut kannattavaa ja ravintolalla on paljon uskollisia kanta-asiakkaita. — Paine kehittyä on kova. Haluan kasvattaa yritystäni suuremmaksi. Chungin mukaan yrittäjän haasteena Suomessa on, että itse pitää tehdä paljon. — Minulla ei ole kovin paljon lomaa eikä vapaa-aikaa. Aina on jotakin ravintolan asioita hoidettavana. Muuten ei pärjää. Chung kertoo, että Kiinassa ravintoloitsija tekee harvoin itse töitä. Hän palkkaa sitä varten työntekijöitä. Suomessa työntekijöiden palkkaaminen on yrittäjälle kallista. — Työntekijöiden kulut ovat suuret, siksi pitää tehdä itse paljon. Kiinassa on halvempaa palkata työntekijöitä. Chungin mukaan ulkomaalaisen on tärkeintä oppia suomen kieltä, sen jälkeen voi rohkeasti hakea töitä. — Jos töitä ei heti löydy, kannattaa ensin mennä työharjoitteluun, sen jälkeen töihin on helpompi päästä, Chung vinkkaa. Lue koko uutinen:

