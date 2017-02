Krista Pärmäkoskelle hopeaa Lahden MM-hiihdoissa

Kuva: Rio Gandara, HS

Krista Pärnäkoski on voittanut hopeaa Lahden MM-kisojen yhdistelmähiihdossa. Maailmanmestaruuden voitti Norjan Marit Bjørgen. Kaksikko karkasi muilta puolivälin jälkeen.



Kisassa hiihdettiin 7,5+7,5 kilometriä. Ensimmäinen puolikas hiihdettiin perinteisellä ja jälkimmäinen vapaalla.



Kisan puolivälin jälkeen Pärmäkoski ja Norjan Bjørgen nykäisivät. 8,8 kilometrissä he olivat kymmenen sekuntia edellä Norjan Heidi Wengiä ja Ruotsin Charlotte Kallaa. 9,8 kilometrissä ero on kasvanut jo 16 sekuntiin. Suurimmillaan ero oli jo puoli minuuttia.



Vielä kisan puolivälissä nelikko oli kasassa. Pärmäkoski selvitti suksien vaihdon nopeimmin ja oli puolivälissä kärjessä. Weng seuraa 1,1 sekunnin ja Kalla 2,1 sekunnin päässä. Bjørgen oli suksien vaihdossa hitain ja jäi Pärmäkoskesta 16,5 sekuntia.



Suomalaisista mukana ovat myös Johanna Matintalo, Anne Kyllönen ja Laura Mononen.

