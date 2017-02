Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelainen ohjaaja Jouni Hiltunen vie katsojan merimatkalle — Matka merelle on koko perheen luontoelokuva Kuusankoskella asuvan ohjaajan Jouni Hiltusen dokumenttielokuva Matka merelle saa ensi-iltansa elokuvateattereissa 3. maaliskuuta. Koko perheen elokuvassa Hiltunen lähtee nuoremman poikansa kanssa katsomaan, löytyykö Suomenlahdelta edelleen se sama paratiisi, jonka hän muistaa omasta lapsuudestaan. Matkalla isä ja poika kohtaavat paljon merelle eri tavoin omistautuneita ihmisiä, joiden tarinat kuljettavat elokuvaa eteenpäin. Merimatkalla piipahdetaan kolmen hyvin erilaisen rantavaltion rannoilla. Elokuva esittelee myös meren, joka ei enää voi yhtä hyvin kuin Hiltusen lapsuudessa. Siitä kielivät sinilevälautat, syksyiset meduusamassat ja öljytankkereiden katkeamaton jono. Jouni Hiltusella on tapana käsikirjoittaa, ohjata, kuvata, leikata ja tuottaa elokuvansa itse. Myös Matka merelle on sellainen. Uutta on se, että elokuva on tehty valtakunnalliseen elokuvateatterilevitykseen eikä ensisijaisesti televisioon, kuten dokumentit yleensä. Hiltunen on joutunut pohtimaan käsikirjoitusta ja kohderyhmää uudesta näkökulmasta. — Maksavan leffakävijän on saatava elokuvasta enemmän kuin televisiodokumentista, hän sanoo. Elokuvateatterissa esitettävällä dokumentilla on Hiltusen mielestä oltava selkeä kehystarina ja vahva asiasisältö. Myös kuvien ja äänten on tultava oikeuksiinsa nimenomaan elokuvateatterissa. Katsojaa hellitään luonnon äänillä, meren kohinalla ja lintujen kirkunalla. Niitä tukee elokuvaan sävelletty musiikki, joka on kouvolalaisen Simo Helkalan ja muun muassa Risto Jarvan klassikkoelokuviin musiikkia säveltäneen Markku Kopiston kynästä. Matka merelle esitetään ensi-iltapäivänään 3. maaliskuuta kello 17.30 Kuusankoskella Studio 123:ssa. Elokuvan jälkeen järjestetään luontokuvaaja Lassi Kujalan isännöimä keskustelutilaisuus, jossa myös Hiltunen on paikalla. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/25/Kuusankoskelainen%20ohjaaja%20Jouni%20Hiltunen%20vie%20katsojan%20merimatkalle%20%E2%80%94%20Matka%20merelle%20on%20koko%20perheen%20luontoelokuva%20/2017221943931/4