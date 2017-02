Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lahden kisojen tunnelma vetää vapaaehtoisia työntekijöitä Iitistä asti Muistisairaiden vanhusten parissa työskentelevällä iittiläisellä Virve Helmisellä oli erään yövuoron aikana tylsää. — Tein spontaanisti vapaaehtoishakemuksen Lahden kisoihin. Pääsinkin hallintokahvilaan keittämään kahvia, Helminen kertoo. Helminen käyttää talvilomastaan kuusi päivää Lahden kisoihin. Hän toteaa kuluvan talviloman olevan hyvin erilainen aikaisempiin vuosiin nähden. — Tämä on ollut mieletön kokemus. En kadu yhtään tänne lähtemistä. Helminen seuraa itsekin hiihtoa, mutta Lahteen hänet houkutteli kisojen ainutlaatuinen tunnelma. Hän on ehtinyt jopa nauttimaan kisoista työvuorojensa välillä. — Hiihtostadionin tunnelma on ainutkertainen. Etenkin nyt, kun Krista Pärmäkoski hiihti hopeaa. Entä onko Helmisellä jokin tietty laji, jota hän erityisesti odottaa? — Naisten sprintti on nähtävä. Iittiläinen Tuuli-Anneli Toivola on vapaaehtoisena SPR:n maalialueen ensiaputeltassa. Hänen vastuullaan ovat hiihtäjät. — Tarkkailemme lähdössä, vaihdossa ja maalissa hiihtäjiä. Annamme heille ensiapua, mikäli tapahtuu loukkaantumisia sekä kutsumme apuvoimia tarpeen mukaan. Toivolan mukaan kisat ovat toistaiseksi sujuneet hyvin. Hän toteaakin ideaalikisojen menevän siten, ettei hänen palveluitaan tarvita lainkaan. — Nytkin olemme selvinneet vähällä, vaikka kisoissa on jo tapahtunut muutama pahan näköinen kaatuminen. Toivolan koko perhe on vapaaehtoisina Lahden kisoissa. Toivolan mies on kulunvalvonnassa, tytär puolestaan medialähettinä. — Olemme täällä tyttären kisainnostuksen vetäminä. Olemme tyttären kanssa olleet vapaehtoisina aikaisemmin Jukolan viestissä, mutta nämä ovat ensimmäiset hiihtokilpailumme. Toivola kertoo seuraavansa talviurheilua säännöllisesti televisiosta. Lahden kisoja hän aikoo seurata Lahdessa niin paljon kuin mahdollista. Kisoissa Toivolalla on viisi työvuoroa, mutta hän saattaa tehdä niitä enemmänkin. — Televisiosta on helpompi seurata kisoja, mutta paikan päällä tunnelma on uskomaton. Etenkin, kun Suomi on pärjännyt. Lue koko uutinen:

