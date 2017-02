Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: KooKoo ja korkeampi matematiikka Kouvolan KooKoon pudotuspelipaikka ei ihan vielä vaadi ihmettä, mutta käytössä on jo korkeampi matematiikka. Pudotuspeliviiva on kuuden pisteen, eli kahden kolmen pisteen voiton päässä. Otteluita KooKoolla ennen lauantain kotipeliä Lahden Pelicansia vastaan on jäljellä seitsemän. Voittamalla loput ottelut KooKoo (61 pistettä) on varmasti lähellä jatkopelejä, mutta kouvolalaisten ja runkosarjan kymmenennen sijan välissä on tällä hetkellä neljä muuta joukkuetta. On myös todennäköistä, että pisteitä ropisee kiivailla loppukierroksilla myös Jukureiden (67), Ilveksen (67), Sportin (66), ja Lukonkin (64) laareihin. Eikä sarjajumbo SaiPakaan ole kuin kaksi pistettä KooKoon takana. KooKoo olisi tarvinnut kipeästi voiton tiistain vieraspelistä HIFK:ta vastaan. Se olisi sen jopa pelillisesti ansainnutkin, mutta Nordiksen mediakuutio näytti 60 minuutin jälkeen tylysti 3—2-voittoa kotijoukkueelle. Orastanut putki jäi näin kahteen kolmen pisteen voittoon. Kauden keskinäisten pelien voitot ovat Pelicansin hyväksi niukasti 3—2 ja pisteet 8—6. Kaksi kertaa voitto on ratkaistu otteluissa jatkoajalla, joten ei tarvitse olla kummoinen oraakkeli jos väittää että lauantaina Sumulaaksossa on luvassa taas ”maalin peli”. Pelattujen viiden pelin maaliero on sen sijaan kallellaan lahtelaisille peräti 19—9. Kymmenen maalin ero repsahti Pelicansille melkein pelkästään kauden avauskohtaamisessa, kun lokakuun alussa Lahdessa tuuletettiin peräti 8—0-kotivoittoa. Pelicans voitti torstaina jatkoajalla Turussa Palloseuran 1—2. Se nosti lahtelaiset sarjataulukossa kuudenneksi eli kiinni suoraan pudotuspelipaikkaan. Siitä Pelicans tulee roikkumaan kynsin ja hampain myös lauantaina Sumulaaksossa. Tarkkaile heitä: Leland Irving palasi KooKoon maalille oltuaan kuukauden päivät loukkaantuneena. Kolmessa viime pelissä kanadalaismaalivahti on ollut taas joukkueen tuki ja turva. Juha-Pekka Haataja on kantanut koko kauden KooKoon kultakypärää. Konkarihyökkääjän tehokäyrä on vieläpä kääntynyt nousujohteiseksi kauden loppua kohti. Pelicansin Vili Sopanen pelaa huimaa kevättä. Laitahyökkääjä on pelannut vain 36 peliä, mutta silti tämän hetken tehot 20+21=41 nostavat hänet pistepörssissä viidennelle sijalle. Ben Blood ja Antti Tyrväinen tuskin jättävät ketään kylmäksi. Kavereilla on yhteensä kasassa jo reilusti yli 200 jäähyminuuttia. KooKoo—Pelicans, jääkiekon Liigaa tänään lauantaina Kouvolan jäähallissa alkaen kello 17. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/25/P%C3%A4iv%C3%A4n%20peli%3A%20KooKoo%20ja%20korkeampi%20matematiikka/2017221938891/4