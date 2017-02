Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamk on mukana Masto-projektissa, joka auttaa maahanmuuttajataustaisia naisia työllistymään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on mukana Masto-projektissa, joka tarjoaa kontakteja, tietoa koulutusmahdollisuuksista ja työllistymisen vaihtoehdoista maahanmuuttajataustaisille naisille. — Moni maahanmuuttajanainen ei osaa suomea, jotkut eivät osaa edes kirjoittaa. Mentoroin heitä ja autan pääsemään alkuun unelmauran etsinnässä, Masto-projektissa mukana oleva Xamkin lehtori Ksenia Sharapova kertoo. Sharapovan mukaan iso osa projektia on yrittäjyyden tukeminen ja siihen kannustaminen. — Autan naisia y-tunnusten rekisteröimisessä ja vastailen peruskysymyksiin, jotka liittyvät elinkeinoharjoittajan toimintaan. Jos en osaa auttaa, etsin henkilön, joka osaa. Projektin tiimoilta on järjestetty erilaisia työpajoja. Kouvolassa niihin on osallistunut 68 maahanmuuttajanaista. Projekti alkoi tammikuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. 6. maaliskuuta Ohjaamossa järjestetään osaamisfoorumi, jossa maahanmuuttajataustaisia naisia ja muita kiinnostuneita opetetaan tekemään muun muassa video-CV. Lue koko uutinen:

