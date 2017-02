Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ihanaa aikaa stressaamisineen kaikkineen Kuusankoskella asuvan Karvosen perheen viikkorytmi voi olla jonkun mielestä hengästyttävä. Siitä huolimatta vanhemmat eivät vaihtaisi siitä päivääkään pois. — Se on ihanaa kiireineen, iloineen, suruineen, stressaamisineen ja kaikkineen, Katri Karvonen sanoo. Luokanopettajan työstä hoitovapaalla olevalla Katri Karvosella on kolme työtä. Design-vaatteiden suunnittelun ja valmistamisen lisäksi hän kauppaa magneettikoruja ja esittelee Otavan kustantamia oppimateriaaleja. Perheen isä, Juha-Pekka Karvonen, tekee vuorotyötä mielenterveyshoitajana. Kouluikäinen tytär Kiia,9, käy musiikkiluokkaa, harrastaa pianonsoittoa ja MTV-Street -tanssia. Nuorimmainen, vajaat kaksivuotias Kasper käy musiikkileikkikoulussa vanhempansa kanssa. Oman mausteensa elämään tuo viime syksynä ostettu kesämökki Savonlinnasta. Siinä riittää puuhaa omakotitalon hoidon lisäksi. Työn ja harrastusten lisäksi vanhempien on hoidettava arkirutiinit kaupassa käynteineen, siivouksineen ja ulkoiluineen. Katri Karvonen haluaisi tehdä enemmänkin, jos aika riittäisi. Ajan puute onkin se, johon hän törmää tämän tästä. — Jostain on joskus pakko luopua tai ainakin vähentää tuntuvasti. Keittiön seinällä on Karvosten perhekalenteri. Siitä näkee kaikkien perheenjäsenten menot. Ilman sitä he eivät tulisi toimeen. Satu Långin ja Jussi Niemivirran nelihenkinen perhe sukkuloi vähintään 15 kertaa viikossa kahden jäähallin väliä. Valkealalaisen perheen Google-kalenterista löytyvät perheenjäsenten menot. Jääkaapin ovessa on erikseen isän vuorotyölista. Kahdeksanvuotias Oskari käy jääkiekkoharjoituksissa neljä kertaa viikossa. Annan, 6, taitoluistelun kehitysryhmä harjoittelee myös neljästi viikossa. Äiti harrastaa aikuisten muodostelmaluistelua. Isä puolestaan pelaa jääkiekkoa Utin Rumissa Miehissä. Jussi Niemivirran veturinkuljettajan työ määrittelee kolmen viikon ajan sen, kuka vie lapset päiväkotiin, kouluun, harrastuksiin ja muihin rientoihin. Tuttujen kimppakyytien lisäksi apuna ovat usein naapurissa asuvat isovanhemmat. — Ilman heitä tästä ei tulisi mitään, Satu Lång sanoo. Satu Långin mukaan ruuhkavuosiin on osattava asennoitua, koska ne eivät kestä ikuisesti. — Ei elämä tietysti pelkkää juhlaa ole, mutta voittopuolisesti elämme erittäin myönteistä aikaa. Aikataulut ja harrastaminen on laadittu niin, että me kaikki jaksamme hyvin. Lång ja Niemivirta eivät pode huonoa omaatuntoa siitä, että perhe liikkuu ja harrastaa aktiivisesti vapaa-aikanaan. Heitä ei liioin ole arvosteltu siitä, että viikkoon sisältyy paljon menemistä ja muistamista. Vanhemmat harrastivat itsekin lapsina paljon liikuntaa. Nyt he haluavat jakaa saman kokemuksen omille lapsilleen. He korostavat, että kaikki tekeminen on perheessä vapaaehtoista. — Jos yhtenä päivänä ei huvita mennä harkkoihin tai kyytiä ei järjesty, silloin ei mennä. Ei tämä niin tiukkapipoista touhua ole. Omaa aikaa perhe viettää yleensä tiistaisin. Lauantai-illat on pyhitetty perheen yhdessäoloon. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

