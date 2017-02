Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koko perhe pihalle - katso Suomen ladun hiihtolomavinkit Suomen Latu on koonnut hiihtoloman ulkoiluhetkiin ideoita, joiden parissa koko perhe taatusti viihtyy talvisessa luonnossa. Suomen Ladun lastentoiminnasta tuttu Keppisten perhe viettää parhaillaan hiihtolomaa ja näyttää mallia, kuinka vinkit toteutetaan. 1. Lumilabyrinttihippa Keppiset ovat yhteistuumin tallanneet leikkiä varten kuvion lumeen. Kaisa on hippa ja koittaa saada lumipolkuja pitkin juoksentelevia perheenjäseniään kiinni. Kokeile rakentaa lumilabyrintti. Saatko sinä ystäväsi kiinni labyrintissa? 2. Jäniskuninkaan jälkipolku Mikähän eläin tästä on mennyt, pohtii perheen isä, Keijo Keppinen. Hän lähtee seuraamaan painaumia lumessa. Löydätkö sinä mystisiä jälkiä hangesta? Minne ne johtavat ja kuka ne on tehnyt? 3. Pakkasherran puuhahmot Kaisa taiteili oksalle lumipöllön. Koristele lähimetsän puita muotoilemalla lumesta eläimiä tai muita hahmoja ilahduttamaan metsän asukkeja. 4. Pulkkamäkeen! Mäenlasku on monelle talven suosikkijuttu. Keppisetkin viihtyvät pulkkamäessä ja Kaapo innostuu kokeilemaan lumilautailua. Etsi mieluisa mäki ja kokeile laskea sitä eri tyyleillä ja välineillä. 5. Napapiirin rakennusmestarit Lumesta voi rakentaa monenlaista. Kaisa ja Kerttu valmistavat lumilinnaa ja Keijo on naamioitunut lumiukoksi. Kokeile mitä kaikkea sinä keksitkään rakentaa lumesta. Lue koko uutinen:

