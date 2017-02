Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mainosta voi olla vaikeaa tunnistaa — Sisältömarkkinointi vaatii medianlukutaitoa Uudenlaiset mainoskampanjat ja markkinoinnin keinot ovat rantautuneet Suomeen viime vuosien aikana. Erityisesti yritykset ovat innostuneet sisältömarkkinoinnista, vaikka kaikki eivät vielä edes tiedä, mitä se on. Tutkija Niina Uusitalo Tampereen yliopistosta määrittelee sisältömarkkinoinnin lukijan kannalta kiinnostavaksi ja hyödylliseksi sisällöksi, jolla on markkinoinnillinen tarkoitusperä. Sisältömarkkinointia näkee blogeissa, erilaisissa digitaalisissa keskustelualustoissa ja vaikkapa videomainoksissa. Sisältömarkkinoinnilla yritykset pyrkivät luomaan tarpeita, viihdyttämään, tukemaan omaa asiantuntijuutta, nousemaan ajatusjohtajiksi tai esimerkiksi opettamaan kuluttajia tuotteiden käytössä. Tavoitteena on lisätä kuluttajien sitoutumista yritykseen sekä sen tuotteisiin. Sisältömarkkinointia tehdään myös medioissa. — Mainonnalla pitää pystyä vaikuttamaan kuluttajan tunteisiin. Sisältömarkkinoinnissa mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon, Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka kertoo. Uusien markkinointikeinojen hämärtäessä tiedon rajoja riskinä on, että yritysten tarjoama tieto on yksipuolista, eikä lukija osaa kyseenalaistaa sitä, mitä yritys ei kerro. — Saatavilla on paljon informaatiota, valemediaa ja asiantuntijoina esiintyviä yksityishenkilöitä. Siinä kentässä sisältömarkkinointi on yksi ilmiö. Lukijalle on haaste löytää tietoa, joka auttaa yhteiskunnassa toimimista, eikä vain aja toisten tarkoitusperiä, Uusitalo pohtii. Tutkija ei kuitenkaan halua lietsoa liikaa huolta. Hänen mielestään ilmiö on hyvä tiedostaa. Verkosta tietoa etsiessä kannattaa olla tarkkana, kuka tiedon on tuottanut ja mitä tarkoitusperiä se palvelee. Medianlukutaito ja peruskriittisyys koskee kaikkea. — Sisältömarkkinointi ei ole ongelmallista, jos se merkitään. Sillä voidaan tuottaa hyvinkin kiinnostavia ja journalistisesti korkeatasoisia juttuja. Kun Milka Tarkiainen aloitti oman blogin kirjoittamisen noin yhdeksän vuotta sitten, ilmiö oli vielä kohtalaisen uusi. Tarkiainen siirtyi A-Lehtien pitämästä Lily-blogiportaalista Kaakon Viestinnän Starboxiin viime vuoden alussa. Starboxissa on oma myyntitiimi, joka kontaktoi yrityksiä ja etsii mainoksen ostajille sopivia bloggaajia. Bloggaajan ei tarvitse suostua yhteistyöhön. — Haluan boostata uusia yrittäjiä ja naisyrittäjiä, ja luoda fiilistä, että omalla alueella on jotain kivaa. Tarkiaiselle on tärkeää, etteivät lukijat koe tulleensa huijatuiksi. Jos Tarkiainen saa yritykseltä rahallista tai aineellista hyötyä, hän merkitsee sen blogiinsa kaupalliseksi yhteistyöksi. Lue koko uutinen:

