Kouvolan Sanomat: Räikeimmät tapaukset päätyvät käräjille nopeasti — eläinsuojeluilmoituksia tehtiin Kouvolassa ennätysmäärä Poliisi tutkii parhaillaan Kouvolassa paljastunutta hevosiin kohdistunutta eläinsuojelurikosepäilyä. Hevosharrastajien huoli kouvolalaisen tilan eläinten kunnosta heräsi, kun hevosia ei syksyn jälkeen näkynyt ulkona. Huoli johti lopulta eläinsuojeluilmoitukseen. Tilalta vietiin kaksi huonosti pidettyä hevosta. Myöhemmin eläimet lopetettiin. Viime vuonna valvontaeläinlääkäri Laura Ölander teki Kouvolassa 300 eläinsuojelutarkastusta. Määrä sisältää myös akuutit tarkastukset. 300 vuotuisen valvontakerran rinnalla aikaa kiireettömille, ilman epäilyä tehtäville talli- tai kenneltarkastuksille ei ole. Niitä olisi Kouvolassa Ölanderin arvion mukaan liki 200. Uusintatarkastukset venyvät niillä tiloilla, joilla tarkastuksia on ehditty tehdä. Ölander arvioi, että eläinsuojeluilmoitusten määrä on jopa kymmenkertaistunut kahden viime vuoden aikana. Suunta on sama koko maassa. Hän on valvonut Kouvolan eläinsuojeluasioita yksin pian kaksi vuotta. Suurin osa tarkastuksista on liittynyt pieneläimiin, lähinnä koiriin ja kissoihin. — Ihmiset ovat tietoisempia siitä, miten eläimiä kuuluisi pitää. Toiseksi vaikuttaa se, että kaupungissa on valvontaa. Kouvolassa kahden vuoden aikana tehdyistä eläinsuojeluilmoituksista kymmenkunta on päätynyt käräjäoikeuteen. Niistä jokainen on johtanut syyttäjän esittämään tuomioon. Puolessa tapauksista tekijälle on määrätty eläintenpitokieltoa. Tuomioita on tullut Kouvolassa niin lemmikki- kuin tuotantoeläimiin liittyneistä laiminlyönneistä. Hevosiin kohdistuneita laiminlyöntejä Kouvolassa on paljastunut vähän, vaikka kaupungin alueella on paljon hevosia. Toisaalta Ölander ei ole ehtinyt tehdä tallitarkastuksia, joiden yhteydessä laiminlyöntejä olisi saattanut tulla esiin. — Hevosiin liittyneitä kiiretoimenpiteitä on ollut muutama. Se, että Kouvolassa on kahden vuoden aikana päätynyt peräti kymmenkunta tapausta oikeuskäsittelyyn, on Ölanderin mukaan harvinaista. Kouvolassa nopeus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiaa tutkivien poliisien ja syyttäjän kanssa, Ölander kertoo. Monissa kaupungeissa yhdenkin tapauksen oikeuskäsittelyä voi joutua odottelemaan pitkään, jopa vuosia. — Eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että oikeuskäsittely on nopea. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

