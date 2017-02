Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ruuhkavuodet ei ole pelkkää painajaista Ruuhkavuosista on muodostunut kielteisiä sävyjä sisältävä termi normaalielämälle, sanoo psykologian tohtori, johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitokselta. Hänen mukaansa kielteiset kokemukset kiireisestä elämänvaiheesta eivät kuitenkaan ole dramaattisesti lisääntyneet. Ruuhkavuosia elävät eivät välttämättä koe elämäänsä oravanpyörässä lainkaan huonona. Toppinen-Tannerin mukaan ruuhkavuosia elävissä perheissä elämä aikatauluineen vaatii sovittelemista. Monta kertaa lisäkädet ja tukiverkosto ovat tarpeen. Hän ei osaa sanoa, kuinka suuri osa arkistressistä muodostuu työstä ja kuinka paljon sitä aiheuttaa täyteen ahdettu viikko-ohjelma työn ulkopuolella. — Melko suuri osa ruuhkavuosia elävistä suomalaisista on kaikesta huolimatta tyytyväisiä työn tarjoamiin työaikajoustoihin. Joillakin aloilla sitä voi tehdä etänä ja työaikaa voi joustaa muun elämisen tarpeisiin. Suomalaiset ovat sopeutuneet kiireeseen, koska työn tekemisen tahti on kiihtynyt. Se ei ole välttämättä vaikuttanut huonolla tavalla perheiden elämään, sanoo Toppinen-Tanner. Stressiä ja työuupumusta tutkinut Toppinen-Tanner korostaa, että palautumiselle ja levolle pitää kiireisestäkin elämänrytmistä löytyä aikaa. Työtahdin kovenemisen rinnalla terveyteen, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvä tieto on lisääntynyt. Se auttaa tutkijan mukaan paremmin hallitsemaan kiirettä. Lue lisää Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

