Kouvolan Sanomat: Uimaopetus alkaa Kouvolassa esikouluiässä Veteen totuttelu varhain ja siitä syntyvä kipinä uimataidon oppimiseen koetaan Kouvolassa tärkeäksi. Kaupunki järjestää ensi syksynä esikoulun aloittaville lapsille uimakoulun viitenä päivänä viikossa. Pulikoimaan pääsee kevätlukukauden aikana kaikkiaan 778 lasta. Esikouluikäisten uimakoulua järjestetään Kouvolassa kolmatta vuotta. Alkuun uimapäiviä oli vähemmän. Nykyisin lapset käyvät hallissa viitenä päivänä peräkkäin. Opetuksesta vastaavat kaupungin uimaopettajat. Kaikille esikoululaisille tarkoitettu uimakoulu on eteläisen palvelualueen esimiehen Asta Nikanderin mukaan tärkeä siksi, että se on tasapuolista kaikille perheille. - Aiemmin uimahallien läheisyydessä olleet päiväkodit saattoivat käy useitakin kertoja uimahallissa. Läheskään kaikilla päiväkodeilla ei ollut samaa mahdollisuutta, Nikander sanoo. Uimakoulun tavoitteena on Nikanderin mukaan tehdä pienille esikoululaisille vettä ja uimahallia tutuiksi. Viikon aikana käydään läpi myös uinnin alkeita. Uimaopetus jatkuu sen jälkeen perusopetuksessa. Nikanderin mukaan kokemukset uimakoulusta ovat olleet hyvät. Vanhemmat ovat kiitelleet sitä, että lapsille tarjoutuu mahdollisuus päästä uimahalliin. Kaikilla sitä mahdollisuutta ei ole. Lue koko uutinen:

