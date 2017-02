Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutisen takaa: Kaupunginmuseon palkintokorokkeella on tilaa MM-kultaa laskeneen Roope Tonterin lumilauta. MyPan pelipaita 1970-luvulta. Anjalalaisen rengin Matti Pyykösen kilpasukset 1890-luvulta. Elävää kuvaa Berliinin vuoden 1936 olympialaisten 10 000 metriltä, jolla kouvolalainen Ilmari Salminen ja kuusankoskelainen Arvo Askola juoksivat itsensä maailmankartalle. Tämä yhdistelmä on pohjoiskymenlaaksolaista urheiluperintöä komeimmillaan. Mistä sitten johtuu, että yhdistelmä ei vedä massoittain väkeä museoon? Kouvolan kaupunginmuseossa avautui marraskuussa urheiluhistoriallinen näyttely Kilpakenttien sankarit. Viime vuoden puolella se tavoitti 775 kävijää. Tammi-helmikuussa kävijöitä on ollut hieman alle 600. Se on vähän, kun ottaa huomioon, että museo tavoittelee kuukaudessa noin tuhatta kävijää. Näyttelylle on asetettu kaikkiaan 10 000 vierailijan tavoite. Näyttely syntyi parin vuoden aikana opetus- ja kulttuuriministeriön apurahan turvin sekä yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Näyttelyä varten perustettu urheiluperinnehanke tuotti museokokoelmiin satoja lahjoitusesineitä. Esillä on vitriinikaupalla nostalgisia urheiluasuja, -välineitä ja -mitaleita. Seiniä kiertävät tekstit muistuttavat Kouvolan seudun merkittävyydestä suomalaisessa urheiluhistoriassa. Ohessa voi kuunnella menneiden aikojen radioselostuksia, mäiskiä nyrkkeilysäkkiä ja ottaa selfien pahvi-Litmasen kyljessä. Palkintokorokkeellekin saa nousta. Kokonaisuus on perinteisempi kuin kaupunginmuseon edellinen näyttely, sähäkkä ja laajaa ihmisjoukkoa henkilökohtaisesti koskettanut Mannerin lipan alla. Se käsitteli nuoruutta takavuosikymmenten Kouvolassa. Juuri tätä kaupunginmuseon kuuluu tehdä: tallentaa, esitellä ja vaalia alueen historiaa. Myös urheiluhistoriaa. Teema on varsin poikkeuksellinen kulttuurihistoriallisessa museossa. Aihe eittämättä kiinnostaa urheilun suurkuluttajia, mutta löytävätkö he museoon? Entä miellyttääkö aihe ja sen näyttelytoteutus museoiden suurkuluttajia? Museoliiton tutkimuksen (2011) mukaan pääsylipun ostavissa museokävijöissä suurimman ryhmän muodostavat myöhäiskeski-ikäiset, akateemisesti koulutetut, ylemmässä tuloluokassa olevat henkilöt, etenkin naiset. — Museokortti on hieman muuttanut tilannetta, mutta tältä ajalta meillä ei ole kävijätutkimusta, liiton pääsihteeri Kimmo Levä kertoo. Urheilua on toki tuotu kulttuurihistorialliseen museoon muuallakin Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulussa päättyi tammikuussa näyttely Sata sankaritarinaa urheilusta. Se keräsi seitsemässä kuukaudessa 7 883 kävijää. Valtaosa näyttelyn materiaalista — muun muassa juoksija Paavo Nurmelle kuuluneita esineitä ja mäkikotka Matti Nykäsen mitalikokoelma — lainattiin Helsingin Urheilumuseosta. Satakunnan museossa Porissa taas oli muutama vuosi sitten katselmus Siäl o peli!, joka kokosi puhtaasti paikallista urheiluhistoriaa 1800-luvun puolivälistä saakka. Näyttely tavoitti reilussa puolessa vuodessa kaikkiaan 14 942 kävijää. Satakunnan museo on perustettu vuonna 1888. Pohjois-Pohjanmaan museo on vuodelta 1896. Kouvolan uusi kaupunginmuseo on puolitoistavuotias. Kouvola-taloon asettunut nuori museokohde ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa suuren yleisön silmissä. Ensi viikko on Kouvolan seudulla talvilomaviikko eli täsmäaikaa urheiluretkelle myös sisätiloihin. Kilpakenttien sankarit -näyttely on avoinna vielä pitkään sen jälkeenkin, 8. lokakuuta saakka. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kulttuuri- ja menotoimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/26/Uutisen%20takaa%3A%20Kaupunginmuseon%20palkintokorokkeella%20on%20tilaa/2017221942976/4