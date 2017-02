Uutinen

Kouvolan Sanomat: Voikkaan laskiaistapahtumassa pulkkamäki piti pintansa Miro Ahvanainen kiipeää reippaasti lumisen nyppylän päälle ja loikkaa pulkkaan. Isä Markus Ahvanainen antaa pojalle varovaisen vauhdin. Leveän hymyn saattelemana poika liukuu parikymmentä metriä pitkin Voikkaan kirkon takapihaa. — Pulkka on paras. Sillä saa hyvät vauhdit, Miro Ahvanainen kertoo. Kuusankosken seurakunta järjesti perinteeksi muodostuneen laskiaistapahtuman Voikkaan Kirkkomäessä. Kirkon takapihalle kerääntyi kymmenittäin lapsia vanhempineen laskemaan mäkeä sekä nauttimaan poniajelusta, kasvomaalauksista ja onginnasta. Pikkunälkään oli tarjolla makkaraa ja hernekeittoa. — Olemme tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Lapset ovat viihtyneet hyvin, ja mäki on juuri oikean kokoinen näin nuorille lapsille. Ei liian korkea, mutta siitä saa vauhdit, Markus Ahvanainen kertoo. Jenna Salonen on yhdessä tyttärensä Nea Nikulan kanssa käynyt Voikkaan laskiaistapahtumassa joka vuosi. — Nea käy seurakunnan kerhossa, joten kuulimme tapahtumasta sitä kautta. Minusta tämä on hyvä tapa ulkoilla. Olemme käyneet myös kasvomaalauksessa, kahvilla ja syömässä hernerokkaa. Kuusankosken seurakunnan lähetyssihteerin Susanna Roiton mukaan Voikkaan laskiaistapahtuma on järjestetty jo yli kymmenen vuoden ajan. Lauantain tapahtuma ei ollut Roiton mukaan aivan yhtä suosittu kuin aikaisempina vuosina. — Lahden MM-kisat ja talvilomat voivat vaikuttaa. Lapset ovat edelleen innoissaan samoista asioista kuin ennenkin. Mäenlasku on vuodesta toiseen hauskinta, Roitto kertoo. Lue koko uutinen:

