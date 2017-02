Uutinen

Kouvolan Sanomat: Aino-Kaisa Saarinen ei mahtunut päämatkalleen: ”Olen todella pettynyt ja surullinen” Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä on valinnut naiset tiistain kymmenen kilometrin perinteisen kilpailuun Lahden MM-kisoissa. Kisaan osallistuvat Krista Pärmäkoski, Anne Kyllönen, Laura Mononen ja Kerttu Niskanen. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla matkalla maailmanmestaruuden vuonna 2009 voittanut Aino-Kaisa Saarinen ei mahdu joukkueeseen. Äitiyslomalta tälle kaudelle palannut Saarinen on tähdännyt nimenomaan tiistain matkalle. Hän purki pettymystään Facebook-tilillään. ”Olin hyvässä nousukunnossa ja otin mielestäni hyvän loppukirin. Meidän joukkueen taso on niin kova, etten mahtunut valittuun nelikkoon. Kauden ehdoton päätavoitteeni oli hiihtää kymppi ja hiihtää se kovaa. Olen todella pettynyt ja surullinen, tämä on kauden isoin pettymys.” Saarinen kuitenkin käänsi katseensa tulevaisuuteen. ”Nyt pitää yrittää nousta tästä ja olla taas iskussa, jos uusia työtehtäviä näissä MM-kisoissa upean kotiyleisömme edessä vielä tulee”, Saarinen kirjoitti. ”Isosta pettymyksestäni huolimatta toivon koko joukkueellemme kaikkea parasta ja hyviä onnistumisia huomenna! Elän hengessä mukana joka metrit!!!” Saarinen hiihti Niskasen kanssa sunnuntain parisprintissä. Joukkue sijoittui viidenneksi. Lue koko uutinen:

