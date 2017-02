Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin vuodeosaston toiminta loppuu maaliskuussa, potilaat siirrettäneen Lahteen Iitin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta loppuu 13. maaliskuuta alkavalla viikolla. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päätti lakkautuksesta viime vuoden lopulla. Vuodeosastojen toiminta päättyy myös Nastolan, Asikkalan ja Padasjoen terveysasemilla. Varsinaisten akuuttien terveyskeskusvuodeosastopaikkojen määrä ei kuitenkaan laske, vaan pysyy lähes samana. Iitin vuodeosastolla on tällä hetkellä 20 potilasta. Heidän sijoittumisensa varmistuu tällä viikolla, mutta alustavan suunnitelman mukaan heidät siirretään Lahdessa sijaitsevaan Salpausselän kuntoutussairaalaan Jalmariin. Henkilöstöä ei ole tarkoitus irtisanoa, vaan etsiä työntekijöille paikka yhtymän sisältä. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on ollut enimmäkseen pitkäaikaishoidon potilaita. Jalmarissa he siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen, ja Jalmarista vapautuu potilaspaikkoja akuuttiin terveyskeskusvuodeosastotoimintaan. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/27/Iitin%20vuodeosaston%20toiminta%20loppuu%20maaliskuussa%2C%20potilaat%20siirrett%C3%A4neen%20Lahteen/2017221952432/4