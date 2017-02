Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ilmoitus äänioikeudesta tulee lähiviikkoina kirjekuoressa Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta lähiviikkoina postissa ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa. Aiemmasta poiketen ilmoituskortti lähetetään kirjekuoressa. Kirjekuoren ikkunasta näkyy sekä lähettäjän (maistraatin) että äänioikeutetun nimi ja osoite. Kuoren päällä lukee: Ilmoitus äänioikeudesta vuoden 2017 kuntavaaleissa. Kuoren sisällä olevaan ilmoituskorttiin on merkitty varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka. Liitteenä on myös luettelo äänioikeutetun oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. Lisäksi ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä, muun muassa kotiäänestykseen ilmoittautumisesta sekä tietoa valtuuston tehtävistä. Kuntavaalit pidetään 9. huhtikuuta 2017. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.—4.4. ja ulkomailla 29.3.—1.4. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy huomenna tiistaina 28. helmikuuta kello 16, jolloin puolueiden on jätettävä ehdokaslistansa kunkin kunnan keskusvaalilautakunnalle. Lue koko uutinen:

