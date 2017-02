Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon maskotti sai nimekseen Topi Tiikeri — yleisöäänestyksessä Topi nappasi joka kolmannen äänen KooKoon uusi tiikerimaskotti on saanut nimekseen Topi Tiikeri, kerrotaan KooKoon nettisivuilla. Tiikerin nimeä sai äänestää viiden valmiin ja yhden avoimen vaihtoehdon joukosta. Topi-vaihtoehto sai 28,7 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Maskottiin liittyvä äänestys on KooKoon faneille jo toinen laatuaan. Aiemmin KooKoo kysyi kannattajiltaan halutaanko jäähallille maskottia ja jos halutaan, niin millaista. KooKoon myynti- ja viestintäpäällikkö Matti Lindholm sanoo, että ensimmäinen äänestys oli tiikerin eduksi selkeä, mutta nimiasiasta käytiin pitkään tasaista kiistaa. Muita vaihtoehtoja nimeksi olivat Taisto, Tikru, Tinke ja Turbo. Lisäksi kannattajat ehdottivat muita nimiä, kuten Beto ja Tommy. Topi Tiikeri tapaa kannattajiaan torstaina Kouvolan jäähallissa, kun KooKoo kohtaa Porin Ässät. Topi Tiikeri on paikalla heti jäähallin ovien avauduttua kello 17.30 alkaen. Ottelu alkaa puoli seitsemältä. Lue koko uutinen:

