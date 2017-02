Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kulttuurikasvatus on myös vanhempien asia — avoin asenne on tärkeä Mikä yhteistä on näillä puuhilla? Anna lapsen koota veistos Legoista tai lumesta. Vie lapsi kirjaston satutunnille. Lue hänelle kotona. Vedä yhteinen salsatuokio samalla kun puet lapselle talvivaatteet. Piirtäkää tai maalatkaa yhdessä. Käykää katsomassa elokuva ja puhukaa siitä. Tämä kaikki tämä on kulttuurikasvatusta. — Sitä ei tarvitse lähestyä monimutkaisena velvollisuutena vaan yhteisenä aikana lapsen kanssa, sanoo Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff. Noin sadalla Suomen kunnalla — mukaan lukien Kouvola — on kulttuurikasvatussuunnitelma tai -ohjelma. Se määrittelee, millä tavoin lapsilla on tasa-arvoinen mahdollisuus tutustua taiteeseen ja kulttuuriin osana perusopetusta. Asiantuntijoiden mukaan myös vanhempien kannattaa silti kiinnostua kulttuurikasvatuksesta. Taide antaa lapselle keinoja ilmaista itseään ja käsitellä vaikeitakin asioita. Piia af Ursinin viime syksynä ilmestyneen väitöskirjan mukaan perhetausta vaikuttaa siihen, miten lapsi kokee mahdollisuutensa osallistua kulttuuritoimintoihin. On pitkälti aikuisista kiinni, mitä vapaa-ajan harrastuksia alakouluikäiset voivat valita. Erityisasiantuntija Ira Vihreälehto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta on sitä mieltä, että aikuisten kannattaa antaa ennakkoluuloilleen huutia. Esimerkiksi museot ovat muuttuneet valtavasti ja ovat tätä nykyä aiempaa elämyksellisempiä perhekohteita. — Vanhemmat saattavat silti edelleen ajatella, että voi luoja, ne ovat tylsiä paikkoja. Lue koko uutinen:

