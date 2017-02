Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelaisen Venla Onalin piirros päätyi Paul McCartneyn Facebook-seinälle Venla Onali, 16, on Paul McCartneyn, 74, suuri ihailija. Kuusankoskelainen Onali on käynyt peruskoulun musiikkiluokilla. Nyt, lukiolaisena, musiikki on hänen tärkein kiinnostuksekohteensa. Hän tekee omia biisejä ja valmistelee parhaillaan keikkaa, jossa aikoo esittää omia sävellyksiään itse itseään pianolla ja kitaralla säestäen. Joutohetkinään Onali piirtelee rock-artistien kuvia. Noin vuosi sitten hän piirsi Paul McCartneyn ja latasi kuvan Instagramiin. Eipä aikaakaan, kun kuva oli poimittu myös artistin virallisille Facebook-sivuille. — Ihan hullua! Minun kuvani ihailemani Paul McCartneyn seinällä, ja paljon kommentteja! Onali sanoo. Maanantaina kyseinen piirustus ja parikymmentä muuta pääsevät esille Onalin ripustamassa näyttelyssä Kuusankosken kirjaston yläkerrassa. Rock-alttari 16-vuotiaan kuusankoskelaisen Venla Onalin muusikkoaiheisia lyijykynäpiirroksia. Kuusankosken kirjaston yläkerrassa 12.3. asti, Kymenlaaksonkatu 1. Avoinna maanantaista perjantaihin kello 10—19 ja lauantaisin kello 10—15. Taiteilija tavattavissa ainakin 27.2. kello 17. Lue koko uutinen:

