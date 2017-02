Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusanniemen junaonnettomuuden syy selvitettiin: työntekijä käveli suljetun ratatyöalueen ulkopuolelle Kuusanniemen ratapihalla viime torstaina sattunut onnettomuus johtui inhimillisestä virheestä. Liikenneviraston alustavan selvityksen mukaan junan töytäisemäksi joutunut Destian työntekijä käveli epähuomiossa ratatyön takia suljetun alueen ulkopuolelle. — Näyttää siltä, että Destia on toiminut turvallisuusohjeistuksen mukaan. Ratatyöalue on rajattu oikein, mutta henkilö on harhautunut sovitulta alueelta pois, sanoo rautatietoimintojen turvallisuuspäällikkö Marko Tuominen Liikennevirastosta.Onnettomuus tapahtui torstaina puoli kolmen jälkeen iltapäivällä. Mies oli ollut puhdistamassa vaihteita lehtipuhaltimella. Hän oli keskittynyt työhönsä eikä huomannut junan lähestymistä.Poliisin mukaan junan kuljettaja oli jarruttanut mutta ei enää pystynyt estämään osumaa. Uhrin vammoista ei ole tarkkaa tietoa, mutta tiettävästi hän ei loukkaantunut vakavasti.Raidetöissä käytetään usein turvamiestä, joka vahtii lähestyviä junia ja ilmoittaa niistä työkavereilleen kovaäänisellä tai paineilmatorvella. Liikenneviraston Tuomisen mukaan onnettomuusalueella ei tarvinnut käyttää turvamiestä, koska työtä varten varattu alue oli suljettu kokonaan liikenteeltä.— Kun käytetään isompia koneita, niin ratatyöalue suljetaan. Torstaina paikalla oli isompi ryhmä tekemässä lumitöitä. Siellä oli harjakone, ja sitten osa ryhmästä teki töitä pienemmillä työkaluilla.Turvamiestä käytetään silloin, jos on kyse pienemmistä töistä, joita varten ratoja ei suljeta liikenteeltä.Kuusanniemen onnettomuuden kaltaiset työtapaturmat ovat harvinaisia. Marko Tuomisen mukaan niitä tapahtuu harvemmin kuin kerran vuodessa.Viimeksi vastaava onnettomuus sattui helmikuussa 2016, kun juna törmäsi työntekijään Uimaharjussa Pohjois-Karjalassa. Mies oli selvittämässä maassa sijaitsevien kaapelien sijainteja näyttölaitteella. Hän ei havainnut lähestyvää junaa ja liikkui liian lähelle kiskoja.Onnettomuustutkintakeskus julkaisi tapauksesta raportin viime lokakuussa. Raportin mukaan rata-alue aiottiin sulkea ratatyön takia, mutta kaapelinäyttötyöntekijät olivat menneet paikalle etukäteen tekemään valmistelevia töitä.Onnettomuustutkintakeskus kehotti Liikennevirastoa uudistamaan kaapelinäyttöjä koskevaa ohjeistustaan ja parantamaan ratatöiden turvallisuusvalvontaa.Suomessa Liikennevirasto vastaa rautateiden turvallisuusohjeistuksesta. Yritykset vastaavat siitä, että ohjeita noudatetaan. Lue koko uutinen:

