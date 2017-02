Uutinen

Kouvolan Sanomat: Popmusiikki syntyy tuottajavetoisesti — kun Hank Solo lisäsi outoja ääniä Maija Vilkkumaan biiseihin, fanit järkyttyivät Pitkään tauolla ollut Maija Vilkkumaa päätti pari vuotta sitten tehdä tuottajavetoisen albumin ja uudistaa tyyliään. Kumppaniksi tuli tuottaja Henri Salonen eli Hank Solo. Salosen vaikutus näkyy albumilla siinä, että Vilkkumaan musiikki on elektronisempaa kuin aiemmin. — Levy oli varmasti aluksi järkytys niille, jotka olivat diganneet Maijaa aiemmin. Se oli häneltä riskaabeli muuvi. Arvostan sellaista taiteilijuutta. Salonen lisäsi biiseihin muun muassa ”outoja ääniä”. Samantyyppistä äänimaailmaa löytyy hänen omasta Söpö-biisistä. — Pyrin tuomaan kappaleisiin mielenkiintoisia uusia ääniä, jotka eivät ensikuulemalta tunnu sopivan biiseihin ja jotka vähän ärsyttävätkin. Jos kuulija innostuu riittävästi ja on sopivan hämmentynyt, hän painaa play-nappulaa uudestaan.Popmusiikki syntyy nykyisin tuottajavetoisesti: artistit tekevät kappaleensa usein yhdessä tuottajan kanssa. — Popmusiikki on tässä ajassa vahvasti elektronista ja konemusiikkipohjaista. Se koodataan tai soitetaan sisään tietokoneella. Tästä syystä se, miltä musiikki kuulostaa, riippuu paljon tuottajan tyylitajusta. Tuottaja Jurek Reunamäen mielestä tuottaminen oli ennen enemmän sitä, että valmis biisi sovitettiin sille sopivalla tavalla. Nykyisin tuotanto on osa sävellystä. — Esimerkiksi tuottajan tekemä instrumentaaliosio saattaa olla biisin isoin osa. Osa tuottajista tekee myös omaa musiikkia. Saloselta ilmestyi vastikään Hank Solo -nimellä kappale Paska sydän. Kesäksi on tulossa seuraava single. Hän on innoissaan. — Se on rakkaudesta lajiin -taideprojektini, Salonen sanoo. Reunamäki huomasi parin oman singlensä jälkeen, ettei tiedä yhtään, mistä hän haluaa itse laulaa. Sen sijaan hän tiesi tarkalleen, mistä muut voivat. Hän aikoo tulevaisuudessakin keskittyä tuottamiseen. — Minulla on tosin viritteillä oma duobändi, mutta suunnitelma on vielä ihan alkuvaiheessa. Syksystä lähtien Reunamäki nähdään Idols-ohjelman tuomarina. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

