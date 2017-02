Uutinen

Kouvolan Sanomat: Talviloma voi kuumentaa tunteita työpaikoilla — näin lomista sovitaan Kouvolassa Koululaisten vanhemmat haluavat useimmiten pitää talvilomansa koulujen hiihtolomaviikolla. Luonnollinen toive, mutta aina ei ole itsestään selvää, että loman saa joka vuosi juuri tuolla viikolla. Yleensä työpaikoilla pystytään asioista sopimaan. Enää harvassa on yrityksiä tai työyksikköjä, joissa esimiehet määräävät lomien ajankohdan. Kouvolan kaupungilla ei ole tiukkoja kaupunkitason ohjeita, miten talvilomat pitää sijoittaa. Lomat pyritään kuitenkin järjestämään siten, ettei tarvitsisi palkata lisätyövoimaa. Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu sanoo, että lomista sovitaan työyksiköittäin toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Myös se luonnollisesti vaikuttaa, kuinka monella työyksikön työntekijällä on kouluikäisiä lapsia. — Toiveet otetaan tottakai huomioon mahdollisuuksien mukaan. Koulujen talvilomaviikko on perinteisesti suosittu loma-aika. Karhun mukaan joissakin yksiköissä voidaan hiljentää toimintaa koululaisten loman ajaksi, mutta esimerkiksi ympäri vuorokauden toimivissa työyksiköissä se ei ole mahdollista. Hänen omassa työssään lomaviikko näkyy niin, että kokouksia on selvästi vähemmän, jolloin aikaa jää kirjallisiin töihin. Lähi- ja perushoitajien Kouvolan pääluottamusmies Hannele Nupponen toivoo, että työpaikoilla on lomista pystytty sopimaan esimiehen ja työyhteisön kanssa yhdessä. Hänelle ei ole tullut asiasta yhteydenottoja, joten voi olettaa, että isoja ongelmia ei työyksiköissä ole ollut. Talviloma pidettävä ajallaan Insinööritoimisto Pöyryllä on talvilomista vain yksi sääntö: ne on pidettävä lomakauden aikana eli huhtikuun loppuun mennessä. Sihteeri Tuula Matikainen Kouvolan toimistosta sanoo, että heillä jokainen on tavallaan oman työnsä yrittäjä ja järjestää työnsä niin, että voi pitää loman silloin kun haluaa. Hän ei ole kuullut, että joku ei olisi voinut pitää lomaansa tiettynä aikana. — Tietysti ne, joilla on kouluikäisiä lapsia, haluavat pitää lomansa koulujen hiihtolomien aikaan, mutta tällä hetkellä meillä ei hiihtolomaviikolla ole lomaruuhkaa. Myös isoisät ja isoäidit voivat halutessaan pitää lomansa silloin. Pöyryn Kouvolan toimisto on samaa yksikköä Vantaan yksikön kanssa, joten loma-ajan sijainen voi olla myös Vantaalla. Lomalle lähtevä hoitaa itse myös sijaisjärjestelyt. Yhteensovitus ei aina helppoa Vuoden alusta Huslabiin kuuluneessa Pohjois-Kymen sairaalan laboratoriossa talvilomat yritetään sopia henkilöstön kesken. Osastonhoitaja Aila Mäkelän mukaan yleensä on onnistuttu hyvin. Koska monella osaston työntekijällä on kouluikäisiä lapsia, ei jokainen työntekijä voi saada lomaa automaattisesti koulujen hiihtolomaviikolla. — Lomista keskustellaan ja niitä voidaan vuorotella joko vuosittain tai sitten niin, että jos on ollut lomalla koulujen syysloman aikaan, ei välttämättä saa lomaa hiihtoloman aikaan. Yleensä on sovittu hyvässä hengessä. Vuosilomien pito on sovittu kiertäväksi kesä-, heinä- ja elokuussa. Huslabin Carean linjajohtaja Heli Lindqvist sanoo, että aina lomien yhteensovittaminen ei ole helppoa. Joskus on ongelmia aiheuttanut maksettu ulkomaanmatka eli työntekijä on vasta jälkikäteen kertonut matkasta ja pyytänyt lomaa juuri sille viikolle. Siksi työyhteisössä on otettu käytäntö, että lomasta pitää sopia ennen matkan varaamista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/02/27/Talviloma%20voi%20kuumentaa%20tunteita%20ty%C3%B6paikoilla%20%E2%80%94%20n%C3%A4in%20lomista%20sovitaan%20Kouvolassa/2017221944933/4