Kouvolan Sanomat: Tekninen lautakunta käsittelee tiistaina miljoonan euron katuhankkeita Kouvolan teknisellä lautakunnalla on huomenna tiistaina pöydällään kuusi katusuunnitelmaa. Käsiteltävänä olevien hankkeiden arvonlisäveroton yhteisarvo on hieman yli miljoona euroa. Suurin katuhanke Inkeroisissa Hankkeista suurin on katujen parannustyö Inkeroisissa: Yhteiskouluntietä, Kalajankujaa, Kalajanpolkua ja Suorapolkua parannetaan noin 560 metrin matkalta. Samalla uutta kevyen liikenteen väylää aiotaan rakentaa noin 225 metriä. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 400 000 euroa. Inkeroisissa parannetaan kyseisten katujen rakennekerrokset ja kuivatusjärjestelmät sekä uusitaan katuvalaistus. Yhteiskouluntiellä uusitaan päällyste. Samalla Kymen Vesi uusii ja saneeraa runko- ja taloliittymäjohtoja ja sadevesiviemäröintiä. Myllykosken Koulutielle 250 000 euroa Myllykoskella parannetaan Koulutietä noin 440 metriä ja kevyen liikenteen väyliä Itäasemantien ja Koulutien välillä noin 555 metriä. Hanke sisältää myös Kisatien eteläosan parantamisen 60 metriltä ja Ristontien pohjoisosan parantamisen 40 metriltä. Arvonlisäveroton kustannusarvio on 250 000 euroa. Myllykosken toinen käsiteltävä hanke on Hasunkulmankaari Sorsajoen sillan kohdalla. Kadun parantaminen 250 metriltä maksaa 40 000 euroa. Myös Kellomäen kiertoliittymähanke etenee Myös Kouvolan Kellomäen kiertoliittymän katusuunnitelma on lautakunnan käsittelyssä. Koriansuoran, Hitsaajantien ja Sepänkadun risteyksen muuttaminen kiertoliittymäksi on ollut toiveissa jo pitkän aikaan. Risteys on ollut yksi kaupungin pahimmista sumpuista ruuhka-aikaan. Katua rakennetaan 330 metrin matkalta ja uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan noin 60 metriä. Hankkeen kustannusarvio on 260 000 euroa. Samalla uusitaan Koriansuoran linja-autopysäkki ja pysäkille rakennetaan uusi lasinen katos. Pellervontielle kevyen liikenteen väylä Kouvolan Sarkolassa aiotaan Pellervontielle rakentaa uutta kevyen liikenteen väylää yhteensä 230 metriä. Kustannusarvio on 100 000 euroa. Hasun patsaan paikka käsittelyssä Kouvolan kaupunki on saanut aloitteen olympiavoittaja Heikki Hasun patsaan siirtämistä Myllykosken keskustaan Vuonna 2003 pystytetty patsas sijaitsee nykyään Anjalankosken entisen kaupungintalon vieressä. Aloitteessa ehdotetaan, että patsas siirrettäisiin Kenraalintien ja Hämeentien väliselle viheralueelle. Poikilo-museot ei puolla patsaan siirtoa. Tekninen johtaja ehdottaa huomenna tiistaina kokoontuvalle tekniselle lautakunnalle, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä ja Heikki Hasun patsas säilyy nykyisellä paikallaan. Matkakeskuksen kaava uudelleen nähtäville Matkakeskuksen kaavamuutos on tarkentunut sitä mukaa, kun alueen suunnittelu on edennyt. Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa uudelleen nähtäville sen jälkeen, kun tekninen lautakunta käsittelee ensin asiaa tiistaina. Tammi—helmikuussa nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia palautteen ja hankkeen tarkentumisen myötä. Muutoksia on tehty radan pohjoispuolelle muun muassa rakennusten maksimikerroskorkeuksiin ja suojelumerkintöjen rajauksiin. Lisäksi uuden kaavaehdotuksen mukaan linja-autoterminaalin voi sijoittaa myös asemarakennuksen länsipuolelle keskustatoimintojen korttelialueelle. Aiemmin terminaalia oli mietitty alueen Halkotorin puoleiseen päähän kauemmas rautatieasemasta. Linja-autoliitto kritisoi aiempaa suunnitelmaa voimakkaasti. Päivitetty kaavaehdotus tulee nähtäville maaliskuun aikana osoitteeseen www.kouvola.fi/matkakeskus. Kaavaehdotus vaatii teknisen lautakunnan hyväksynnän. Suunnitelmiin voi tutustua myös Tekniikka- ja ympäristötalossa. Lue koko uutinen:

