Kouvolan Sanomat: Ville Nousiainen pettyi — jäi ulos päämatkaltaan MM-kisoissa Kouvolan Hiihtoseuran Ville Nousiainen oli maanantaina pettynyt mies. Nousukuntoinen maajoukkuehiihtäjä sai myöhään sunnuntai-iltana tiedon, ettei häntä valittu keskiviikkoiseen 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailuun.— Iso pettymys. Se olisi ollut päämatkani näissä kisoissa, Nousiainen sanoi.Erityisen paljon kouvolalaista kismitti se, ettei sovituista asioista pidetty kiinni. Nousiaisen mukaan Otepään 15 kilometrin kilpailu ja Lahden MM-hiihtojen pursuitin perinteisen osuus olivat karsintaa keskiviikkoiselle MM-matkalle.— Pertsa kulki lauantaina todella helposti ja se osoitti, että olen kunnossa. Uskon, että olisin pystynyt hiihtämään 10—15 sakkiin keskiviikkona.Kouvolalaishiihtäjä ei aio kuitenkaan heittää kirvestä kaivoon.— Harjoittelen kevyesti ja olen valmiina, jos vaikka tulee sairaustapauksia tai muuta sellaista.Suomen maajoukkuevalmentaja Teemu Pasanen ymmärtää Nousiaista.— Ville (Nousiainen ) on nousukunnossa ja perinteisellä he ovat Larin (Lehtonen) kanssa tasavahvoja. Peilasimme tässä valinnassa myös koko kauden suorituksia, Pasanen kertoi.— Tuo 15 kilometriä olisi ollut Villen pääkisa ja tottakai hän on pettynyt. Raakaa peliähän tämä on, kun vain neljä hiihtäjää pääsee mukaan, Pasanen myönsi. Lue koko uutinen:

