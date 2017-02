Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yrittäjien lääkkeet Kouvolan maineen kirkastamiselle: yrittäjäyhdistykset yhteen ja poliittinen riitely pois Yrittäjä Raino Kukkonen oli viime viikolla omien sanojensa mukaan hyvin vihainen. Perhemeijeri Kaslinkin hallituksen puheenjohtajan Kukkosen ohimot alkoivat pullistella, kun hän luki uutisen Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kuntarankingin tuloksista. Selvityksen perusteella Kouvola on yrittäjälle Suomen toiseksi huonoin seutukunta. — Haluan kumota tällaisen tuloksen Kouvolan osalta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kouvola on ollut aina vastaavissa kyselyissä hännillä. Ei tämä tulos voi olla totta. Kukkonen ryhtyi tuumasta toimeen. Hän otti selvää EK:n rankingin perusteista. Yllätys oli melkoinen, kun Kouvola oli kyselyssä huonoimpien joukossa kaikissa kategorioissa. Huonoiksi nähtiin niin elinkeinopolitiikka, yritysilmasto kuin myös seutukunnan sijainti. Viime Torstaina Kaslinkin tiloissa kokoontui neljä kokenutta yrittäjää pohtimaan sitä, miten Kouvolan maine saadaan palautettua sille kuuluvaan arvoonsa. Kukkosen lisäksi paikalla olivat Lumonin hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen, Elementit-E:n toimitusjohtaja Veli Hyyryläinen ja Kouvolan yrittäjien vt. puheenjohtaja Ville Helander. Yrittäjät ovat yhtä mieltä siitä, että kun Kouvolassa on edelleen viisi yrittäjäjärjestöä, yhtenäistä ääntä ei ole. — Yrittäjienkin on katsottava peiliin. Toinen asia on poliittinen puoli: puolueet riitelevät keskenään. Ei ole löytynyt sitä henkeä, että halutaan yhdessä panna Kouvolan asioita kuntoon, Kinnunen sanoo. Helander peesaa Kinnusta. — Heti kun vaalit on käyty, ruvetaan riitelemään. Eikö voitaisi olla pari vuotta, ettei puhuttaisi puoluepolitiikasta ollenkaan vaan keskityttäisiin nostamaan Kouvola ylös? hän kysyy. Lue koko uutinen:

